В Одеській області 30 тис. споживачів е/е тимчасово залишилися без світла через чергову аварію в магістральній мережі - Міненерго

24 липня через перевантаження автотрансформатора на підстанції 330 кВ оператора системи передачі НЕК "Укренерго" було тимчасово знеструмлено понад 30 тис. споживачів в Одеській області, повідомило Міністерство енергетики.

"Були задіяні графіки аварійних відключень. За кілька годин усіх споживачів було заживлено", - йдеться в його повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Там пояснили, що причиною відключень стала аварійна ситуація на іншій підстанції 330 кВ, яка сталася напередодні, а саме ненадійність роботи та перевантаження задіяних резервних ліній електропередачі.

Загалом, як зазначає Міненерго, електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття споживання, дефіциту немає.

При цьому уточнюється, що через обстріли прифронтових і прикордонних із Росією областей залишається без світла частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Водночас вдалося заживити ще понад 150 споживачів у Херсоні, які були відключені через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС. Як результат, у місті залишаються без світла ще 11,7 тис. споживачів (після затоплення повідомлялося про 15 тис. знеструмлених споживачів).

Рівень води у ставку-охолоджувачі окупованої російськими агресорами Запорізької АЕС становить 16,34 м. Отже, з часу підриву Каховської ГЕС 6 червня рівень води у ставку знизився на 32 см (у перші дні після підриву повідомлялося про рівень 16,66 м).

Як повідомлялося, вранці 23 липня в окремих районах Одеси сталися екстрені відключення електроенергії.

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" пояснив вимушене застосування тимчасових аварійних відключень збоєм у магістральних мережах регіону, причини якого встановлюють.

За даними Міненерго, без світла одночасно тимчасово залишилося 124 тис. споживачів.

Близько 15:00 понеділка "ДТЕК" повідомив про те, що всі споживачі знову зі світлом.