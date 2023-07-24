Економіка

16:49 24.07.2023

Україна просить субсидувати транзит агротоварів у далекі порти в межах 30 EUR/тонна - Мінагрополітики

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Україна просить субсидувати транзит агротоварів у далекі порти в межах 30 EUR/тонна - Мінагрополітики

Розмір субсидування транспортування українських агротоварів у далекі порти розміром 30 EUR/тонна зможе значно прискорити та зробити більш динамічним експорт у сезоні-2023, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський у суботу в ефірі марафону "Єдині новини".

Сольський нагадав, що перспектива використання розташованих далеко від України портів розглядалася минулого року. Влітку 2023 року в очікуванні нового врожаю представники уряду провели переговори з Європейським Союзом і попросили компенсувати транзит у порти Литви та Латвії, Німеччини, Нідерландів, а також в адріатичні порти - Хорватії, Словенії та Італії.

Як приклад міністр назвав вартість транзиту українських агротоварів у вагонах від кордону України до порту в Гданську розміром 40 EUR/тонна, у Гамбурзі - 70+ EUR/тонна. Він нагадав, що ціни постійно змінюються, оскільки це ринок, який залежить від сезонності та багатьох інших моментів.

"Ми вважаємо, що компенсація в 30 EUR/тонна, в принципі, вона схожа в усіх напрямках. Це те, що додасть динаміки (у перевезення - ІФ-У) і вирішить багато питань", - сказав він.

Сольський нагадав, що Україна працює з експортом зернових через дунайські порти з квітня 2022 року. Щодо цього каналу збуту, за словами міністра, багато рішень ухвалювалося та планується ухвалювати – триває постійна робота. Зокрема, проведено днопоглиблення на 1 метр, яке дало змогу зробити багато перевалок. Існують домовленості з Румунією, а також протягом останнього місяця з'явилися домовленості про додатковий транзит із Болгарією і отримано додаткову знижку.

Говорячи про обстріли портів Одеси та знищення портової інфраструктури з зерном, Сольський повідомив, що минулого тижня до Варшави прилетіла делегація з Китаю, було відновлено роботу українсько-китайської робочої групи з відкриття експорту нових товарних позицій. Під час її засідань обговорювали й експорт зернових.

"Можу точно сказати, що Китай зовсім не радий, як і будь-яка держава - імпортер зерна, тому, що скорочується кількість країн, звідки вони отримуватимуть зерно. Це спричиняє скорочення вибору і подорожчання всередині країни. Це серйозна втрата, оскільки Україна - традиційний партнер якісного зерна для Китаю. Така велика країна з прагматичним підходом до своїх справ це розуміє і очевидно подає деякі сигнали туди, куди повинна їх подавати", - резюмував він.

Теги: #агро #експорт #мінагрополітики

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