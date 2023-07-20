Ryanair оголошує про післявоєнний план розвитку в Україні на $3 млрд із 30 літаками і 10 млн пасажирів на рік

Ірландська Ryanair, найбільша європейська бюджетна авіакомпанія, оголосила про зобов'язання відновити польоти до/з України за низькими тарифами протягом 8 тижнів після відкриття повітряного простору України і плани розмістити в Києві, Львові та Одесі до 30 нових Boeing 737 MAX вартістю понад $3 млрд.

"Ryanair була другою за величиною авіакомпанією України до незаконного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Щойно небо над Україною буде знову відкрито для комерційної авіації, Ryanair повернеться в Україну, з'єднавши основні аеропорти України з більш ніж 20 столицями ЄС", - процитовано у пресрелізі Ryanair слова виконавчого директора авіакомпанії Майкла О'Лірі за підсумками його візиту до Києва в четвер.

Зазначається, що після бойових дій, щойно Європейське агентство безпеки авіації (EASA) оголосить про безпеку польотів з/до України, авіакомпанія готова здійснювати до 600 рейсів на тиждень. На додаток, Ryanair планує відкрити щоденні рейси між Києвом, Львовом та Одесою, щойно аеропорти будуть готові до цього.

Виконавчий директор Ryanair нагадав, що до війни авіакомпанія обслуговувала аеропорти в Харкові і Херсоні і має намір повернутися до них так скоро, як буде відновлено їхню інфраструктуру після воєнних дій.

Зазначається, що в перші 12 місяців після початку роботи авіакомпанія планує вийти на більш ніж 5 млн пасажиромісць, які обслуговуватимуться на її рейсах з/до України, і має намір наростити цю кількість до 10 млн пасажиромісць протягом п'яти років.

"Найшвидший спосіб перебудувати і відновити українську економіку - це дешеві авіаперельоти. Ryanair має намір інвестувати значні кошти в Україну, очоливши процес відновлення авіації. Зокрема, (авіакомпанія) інвестує до $3 млрд, розмістивши до 30 нових літаків Boeing MAX у трьох основних аеропортах України в Києві, Львові та Одесі", - сказав О'Лірі.

У Ryanair нагадали також, що працевлаштували сотні українських пілотів, працівників екіпажу та IT-фахівців і готові створити тисячі нових робочих місць для українців в авіації одразу ж після завершення війни.

"Україна - країна з 40-мільйонним населенням, багато з яких опинилися розкиданими по всій Європі внаслідок незаконного вторгнення Росії. Ми з нетерпінням очікуємо можливості возз'єднати ці сім'ї, за допомогою доступних тарифів Ryanair, щойно це буде безпечним. Низькі тарифи Ryanair матимуть вирішальне значення для відновлення економіки України", - заявив О'Лірі.

Під час візиту до Києва в четвер він провів зустріч із віцепрем'єром - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим, а також із представниками аеропортів Києва, Львова та Одеси.

Кубраков наголосив, що підтримання працездатності авіаційної інфраструктури та професійної кваліфікації персоналу залишається життєво важливим завданням в умовах війни.

"Тим часом, відновлення польотів буде можливе, щойно дозволить ситуація з безпекою. Однак ми вже працюємо над рішеннями та інвестиційними планами, які нададуть змогу швидко підняти літаки в повітря", - сказав він, висловивши подяку за конкретні пропозиції та рішення компанії Ryanair, "вірного партнера України".

Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський, якого днями уряд затвердив на цій посаді, додав, що візит топменеджменту Ryanair до аеропорту "Бориспіль" - потужний сигнал про те, що найбільша авіакомпанія Європи убачає величезний потенціал в українському ринку авіаперевезень.

"Я твердо впевнений, що аеропорт "Бориспіль" залишиться головною повітряною брамою для повернення наших громадян до України і продовжить відігравати провідну роль у відновленні української економіки", - сказав Дубревський.

За три тижні до початку повномасштабного вторгнення О'Лірі напередодні набуття чинності угоди про відкрите небо з ЄС повідомив про плани масштабної експансії в Україну, "якщо Росія не нападе". Йшлося про розміщення в країні 15-20 літаків у п'яти аеропортах країни.

Ryanair також встиг оголосити про 13 нових маршрутів з України в літньому розкладі 2022 року, в рамках якого авіакомпанія планувала літати з України загалом за 90 маршрутами.

Як повідомлялося, Україна 24 лютого 2022 року повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків.

У квітні цього року О'Лірі заявив, що Ryanair готовий швидко відновити роботу в Україні, коли знову буде безпечно літати, за рік відкривши 30 маршрутів і побудувавши кілька баз. "Ми могли б полетіти туди (в Україну) приблизно за два тижні. Ми активно шукаємо способи і шукаємо, де ми можемо повернутися в Україну", - сказав тоді О'Лірі. Він уточнив, що в компанії працюють близько 60 українських пілотів і близько 80 членів екіпажу, які здебільшого перебувають на базах Ryanair у Польщі, очікуючи відкриття ринку.