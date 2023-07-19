Економіка

13:36 19.07.2023

"Укренерго" фіксує зменшення споживання е/е ввечері та зміщення його піку на денні години

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"Укренерго" фіксує зменшення споживання е/е ввечері та зміщення його піку на денні години

Системний оператор НЕК "Укренерго" констатує деяке зменшення споживання е/е у вечірні години з 20.00 до 23.00, про що свідчить зміщення піку максимального споживання на денний період.

"Через спеку споживання електроенергії зберігається на високому рівні. Однак учора його пік змістився на денний період - 15:40 і був майже на 2% нижчим, ніж у понеділок. Це вказує на економне споживання саме в найважчі для енергосистеми вечірні години", - йдеться в його повідомленні в середу.

Водночас "Укренерго" закликало й надалі дотримуватися економного споживання електроенергії, особливо з 16:00 до 23:00, щоб допомогти українській енергосистемі працювати збалансовано й відновлюватися.

Водночас компанія повідомила, що 18-19 липня в нічні та денні години - період, коли в енергосистемі є надлишок виробництва електроенергії, здійснюється її експорт до Молдови потужністю 67 МВт (у зв'язку з дефіцитом потужності в червні-липні експорт не здійснювався - ЕР).

Згідно з даними аукціонної платформи "Укренерго", компанія розподілила по 67 МВт потужності на перші три години доби і на 11-13:00 18-19 липня. В аукціонах брали участь "Д.Трейдінг" і "Укргідроенерго", утім, увесь запропонований перетин викупив саме "Д.Трейдінг", хоча за нього точилася боротьба - ціна перетину становила 432,67-824,5 грн/МВт-год у вівторок і 152,7-291,01 грн/МВт-год у середу. Відповідно, за перетин у перший день "Укренерго" надійде майже 242 тис. грн, у другий - 85 тис. грн. Але на четвер системний оператор уже не пропонує перетин для експорту.

Щодо імпорту, то він триває у вечірні години, хоча має тенденцію до зниження: якщо за даними сайту ENTSO-E, у понеділок зі Словаччини надійшло 1651 МВт-год, то у вівторок - 855 МВт-год, а в середу - 643 МВт-год (дані щодо Молдови не відображаються тривалий час, із Польщі імпорту після поставок у неділю цього тижня не було - ЕР).

Теги: #час #енергопостачання #споживання

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