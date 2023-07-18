Економіка

17:26 18.07.2023

НАБУ закликає Кабмін терміново усунути корупційні ризики в постанові про закупівлі під час війни

1 хв читати
НАБУ закликає Кабмін терміново усунути корупційні ризики в постанові про закупівлі під час війни

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) закликає Кабінет Міністрів України (КМУ) терміново усунути корупційні ризики в порядку закупівель під час воєнного стану, передбаченому згідно з постановою уряду №1178.

"НАБУ поінформувало КМУ листом і надало відповідні рекомендації. Відповідно до закону "Про Національне антикорупційне бюро України", органи державної влади мають упродовж 30 днів розглянути ці рекомендації", - зазначається в заяві НАБУ у вівторок.

В агентстві уточнюють, що йдеться про такі корупційні ризики, як безпідставне завищення ціни товарів/послуг через неврегульованість механізму визначення замовниками очікуваної вартості предмета закупівель, можливість закуповувати товари/послуги без відкритих торгів, відсутність відповідальності замовника у зв'язку з неперевірекою інформації про підрядника, відповідальність підрядника у зв'язку з поданням недостовірної інформації про себе, ліміти на пролонгацію договорів, які укладали через нагальну потребу у закупівлі тощо.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/1977

Теги: #кабмін #корупція #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:30 18.07.2023
Уряд удосконалить порядок проведення електронних аукціонів

Уряд удосконалить порядок проведення електронних аукціонів

22:07 12.07.2023
Петиція до Кабміну із закликом залишити український дубляж у кінотеатрах набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну із закликом залишити український дубляж у кінотеатрах набрала 25 тис. голосів

18:41 12.07.2023
В Україні створять ситуаційний центр уряду та ситуаційні центри центральних органів виконавчої та місцевої влади

В Україні створять ситуаційний центр уряду та ситуаційні центри центральних органів виконавчої та місцевої влади

15:47 12.07.2023
Затверджені Кабміном зміни до оборонних закупівель не вирішили проблем із включенням прибутку підприємствами легпрому до контрактів із державою - думка

Затверджені Кабміном зміни до оборонних закупівель не вирішили проблем із включенням прибутку підприємствами легпрому до контрактів із державою - думка

15:56 05.07.2023
Нардеп пропонує Раді звернутися до Кабміну щодо аудиту НАБУ

Нардеп пропонує Раді звернутися до Кабміну щодо аудиту НАБУ

17:23 04.07.2023
Кабмін виділив майже 5,3 млрд грн на відновлення в 10 областях - Шмигаль

Кабмін виділив майже 5,3 млрд грн на відновлення в 10 областях - Шмигаль

14:33 04.07.2023
Нардепи пропонують позбавляти волі на строк до 10 років за надання хабаря судді

Нардепи пропонують позбавляти волі на строк до 10 років за надання хабаря судді

23:41 30.06.2023
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо посилення відповідальності за корупцію в судах

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо посилення відповідальності за корупцію в судах

20:32 29.06.2023
Голову Тернопільської облради звільнили з-під варти після внесення застави в більш ніж 800 тис. грн - ЗМІ

Голову Тернопільської облради звільнили з-під варти після внесення застави в більш ніж 800 тис. грн - ЗМІ

17:50 27.06.2023
Кабмін оголосив догану Кличку і Попку

Кабмін оголосив догану Кличку і Попку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Пропонуємо продовжити роботу "зернової ініціативи" у тристоронньому форматі

Уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт щодо початку відбудови Каховської ГЕС - Шмигаль

Ощадбанк відмовився від повернення фізичної ідентифікації для ВПО у своїх відділеннях

Бізнес уперше з початку війни оптимістично оцінює свій економрозвиток на рік уперед

Шмигаль: Коштів на місцях достатньо, щоб підтримувати комунальні підприємства і не підвищувати зараз тарифи

ОСТАННЄ

Шмигаль: Пропонуємо продовжити роботу "зернової ініціативи" у тристоронньому форматі

Уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт щодо початку відбудови Каховської ГЕС - Шмигаль

Шмигаль і президент JICA обговорили відновлення України та проєкти державно-приватного партнерства

"ДТЕК Енерго" ввело в роботу 14 із 27 запланованих цього року вугільних лав

"Запоріжсталь" за перегляд рішення податківців про відмову в поверненні ПДВ на 350 млн грн через підсанкційних акціонерів

Ощадбанк відмовився від повернення фізичної ідентифікації для ВПО у своїх відділеннях

Стартувало бета-тестування подання заявок у "Дії" на компенсацію за зруйноване житло

110 населених пунктів у 4 областях знеструмлено через негоду - Міненерго

НАЗК внесло портового оператора DP World із бізнесом в Україні до переліку спонсорів війни

Дунайське пароплавство вперше завантажило морське судно дедвейтом понад 45 тис. тонн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА