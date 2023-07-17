Аеропорт "Бориспіль" і Нyundai E&C підписали меморандум про співпрацю у сфері відновлення української авіаційної галузі

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ) і будівельна корейська компанія Нyundai Engineering & Construction (Нyundai E&C) підписали меморандум про партнерство та співпрацю в напрямі відновлення та розвитку авіаційної інфраструктури України.

Як повідомляється на сайті МА "Бориспіль", документ підписали минулої п'ятниці в Польщі директор аеропорту Олексій Дубревський і президент - генеральний директор Нyundai E&C Юн Ен Чжун, операційний директор Кім Кеонг Су в присутності міністра земель, інфраструктури та транспорту Південної Кореї Вон Хі Рьона. Підписанти меморандуму, зокрема, визначили взаємні потреби та галузі співпраці в проєктах в Україні, домовилися вивчити можливість співпраці у сфері відновлення та розвитку авіаційної галузі країни.

"Ми раді підписати меморандум із Hyundаi E&C, який відкриває нові можливості для розвитку та модернізації цивільної авіації, ця співпраця неабияк посилить розвиток та розбудову не лише аеропорту "Бориспіль", а й всієї української авіагалузі", - наведено в повідомленні слова Дубревського.

Гендиректор Нyundai E&C Юн Ен Чжун наголосив, що Україна має значний потенціал для розвитку авіаційного сектору і компанія бачить перспективи його використання. "З урахуванням географічного розташування України, вона має стратегічно важливі повітряні маршрути та значний потенціал для розвитку авіаційного сектору. Компанія Hyundаi E&C бачить можливість використати цей потенціал і внести свій внесок у розвиток української авіаційної індустрії", - сказав він, зазначивши, що Україна проявила неймовірну стійкість і рішучість у подоланні випробувань і Нyundai E&C пишається, що може бути частиною процесу відновлення.

Зазначається, що підписання меморандуму стало результатом проведених переговорів на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України 21-22 червня в Лондоні (URC 2023). На її полях Дубревський провів низку важливих зустрічей і предметних переговорів з іноземними партнерами - бізнесом, міжнародними організаціями та інвесторами. Під час перемовин, зокрема, представники Hyundai E&C виявили високу зацікавленість вкласти інвестиції та свій технологічний досвід у реалізацію інфраструктурних проєктів відновлення України, зокрема у відновлення авіаційної інфраструктури.

Державне комерційне підприємство цивільної авіації МА "Бориспіль" до війни обслуговувало 62% національного пасажиропотоку та 85% вантажопотоку. В інфраструктурі аеропорту - дві злітно-посадкові смуги 4 і 3,5 км, термінали з розвиненими сервісами.

Hyundai E&C - є частиною глобальної корпорації Hyundai Motor Group, що об'єднує гігантів автомобілебудівної промисловості Hyundai Motor Co і Kia Corporation і налічує 250 тис. співробітників. Компанія відома масштабними інвестиційними проєктами в реконструкцію та розвиток міжнародних аеропортів. Має значний досвід у будівництві та модернізації інфраструктури аеропортів.