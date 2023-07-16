Останнє судно в рамках зернової угоди вийшло з Одеського порту - Reuters

Останнє судно в рамках укладеної за посередництва ООН зернової угоди вийшло з Одеського порту вранці в неділю, повідомляє агентство Reuters.

Термін дії зернової угоди закінчується в понеділок. Москва не давала згоди на реєстрацію нових суден з 27 червня.

Представник ООН заявив у п'ятницю, що генеральний секретар Антоніу Гутерріш чекає на відповідь від президента Росії Володимира Путіна на пропозицію про продовження угоди, зазначає Reuters.

За інформацією Кремля, Путін сказав президенту ПАР Сирілу Рамафосі в телефонній розмові в суботу, що зобов'язань щодо усунення перешкод для російського експорту продовольства і добрив ще не виконано.

Корабель Tq Samsun може стати останнім судном, яке курсує в рамках Чорноморської зернової ініціативи. За інформацією ООН, на його борту понад 23 тисячі тонн кукурудзи та понад 15 тисяч тонн ріпаку. Судно прямує до Нідерландів.

Як повідомлялося, "зернову угоду" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" і "Південного" в умовах війни Росії проти України. Ініціатива була укладена на 120 днів. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім ще двічі на два місяці (наразі вона діє до 17 липня).

25 травня МЗС РФ заявило, що "чорноморській ініціативі" доведеться підшукувати альтернативи, якщо "Россільгоспбанк" не буде під'єднано до SWIFT і не буде прогресу у виконанні інших "системних" проблем, що блокують російський сільгоспекспорт.

Загалом за час роботи "зернового коридору" з початку серпня 2022 року з України було експортовано 32,75 млн тонн агропродукції, зокрема 16,84 млн тонн кукурудзи, 8,91 млн тонн пшениці, 1,86 млн тонн шроту соняшнику, 1,65 млн тонн соняшникової олії, 1,27 млн тонн ячменю, 0,99 млн тонн ріпаку і 0,80 млн тонн соєвих бобів.

Загалом з українських портів вийшло 1002 судна, зокрема шість у липні, 38 у червні, 33 у травні, 64 у квітні, тоді як пік було зафіксовано у вересні-жовтні минулого року - відповідно 178 і 180 суден. Водночас із початку травня із "зернової угоди" через позицію російської сторони виключено найбільш глибоководний український порт "Південний".