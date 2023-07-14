Економіка

21:37 14.07.2023

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $400 млн

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Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $400 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) на другому тижні липня знизився до $400,7 млн із $471,9 млн у перший і $520,4 млн в останній тиждень червня.

Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 10 до 14 липня 2023 року купівля ним валюти впала з $6,7 млн до $0,9 млн, тоді як продаж - з $478,5 млн до $401,6 млн.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав ще приблизно на 10 коп. - до близько 37,10 грн/$1.

Загалом із початку цього року НБУ придбав на ринку $185,4 млн, тоді як продав $13 млрд 336,0 млн.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в червні знизився до $1,80 млрд з $1,93 млрд у травні.

Однак у зв'язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви зросли за червень на 4,5% - до $39,00 млрд.

 

 

Теги: #нбу #інтервенції

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