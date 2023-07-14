Економіка

17:34 14.07.2023

Шмигаль: У перші 6 місяців 2023 року ми впоралися із завданням фінансування всіх ключових видатків бюджету

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Шмигаль: У перші 6 місяців 2023 року ми впоралися із завданням фінансування всіх ключових видатків бюджету

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд впорався із завданням фінансування всіх ключових видатків бюджету в перші шість місяців 2023 року.

"Ми бачимо і чітко розуміємо, як пройдемо цей рік з точки зору фінансування дефіциту бюджету. Це дає змогу нам забезпечити макроекономічну та макрофінансову стійкість нашої держави... За перші шість місяців 2023 року ми впоралися із завданням фінансування всіх ключових видатків бюджету. Усі податки громадян і бізнесу ми спрямовували на забезпечення оборони та безпеки нашої країни", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, загалом за січень-червень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло майже 870 млрд грн, із яких 600 млрд грн - це податкові надходження, 270 млрд грн - це гранти від міжнародних партнерів.

Він також зазначив, що загалом за підсумками перших шести місяців до різних фондів держбюджету надійшло 1 трлн 302 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

"Якщо доходи становили 1,3 трлн грн, то за цей же період за шість місяців видатки держбюджету становили 1 трлн 784 млрд грн. Як я вже говорив, абсолютним пріоритетом бюджету є безпека та оборона. На це ми наразі витрачаємо близько половини всіх коштів, які є в бюджеті", - наголосив Шмигаль.

За його словами, за шість місяців 2023 року з держбюджету на соцвиплати спрямовано 231 млрд грн, із цих коштів 136 млрд грн спрямували на пенсії та підтримку Пенсійного фонду, було виплачено 23,1 млрд грн субсидій.

"Крім армії, безпеки та соціальних виплат, ключовими сферами видатків за перше півріччя залишилися медицина, освіта та підтримка регіонів. У першому кварталі цього року вдалося забезпечити середню зарплату лікарів на рівні майже 22 тисячі гривень. Лише освітніх субвенцій для регіонів за шість місяців виплачено на суму понад 56 млрд грн. З них уже 900 млн грн спрямовано на облаштування бомбосховищ у школах і ще 600 млн грн - на закупівлю нових шкільних автобусів", - додав прем'єр.

Теги: #уряд #фінансування

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