Єрмак сподівається на продовження "зернової угоди" після 17 липня
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак сподівається на продовження "зернової угоди" після 17 липня.
"Я сподіваюся, що після 17 липня ми не втратимо можливість експорту "зерновим коридором", - сказав він журналістам у п'ятницю в Києві.
"Будемо боротися. Це дуже важливо", - сказав він, зазначивши, що роботу з продовження угоди проводять президент Туреччини Реджеп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш.
"Зернову угоду" було укладено в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморська", "Одеси" та "Південного") і щодо зняття бар'єрів для експорту російського продовольства і добрив. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім іще двічі - на два місяці (наразі вона діє до 17 липня).