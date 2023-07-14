Голова Офісу президента України Андрій Єрмак сподівається на продовження "зернової угоди" після 17 липня.

"Я сподіваюся, що після 17 липня ми не втратимо можливість експорту "зерновим коридором", - сказав він журналістам у п'ятницю в Києві.

"Будемо боротися. Це дуже важливо", - сказав він, зазначивши, що роботу з продовження угоди проводять президент Туреччини Реджеп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш.

"Зернову угоду" було укладено в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморська", "Одеси" та "Південного") і щодо зняття бар'єрів для експорту російського продовольства і добрив. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім іще двічі - на два місяці (наразі вона діє до 17 липня).