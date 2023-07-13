Економіка

14:38 13.07.2023

Група DIM збільшить частку своєчасних оплат за розстрочками до 80-90% до кінця року

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Група DIM збільшить частку своєчасних оплат за розстрочками до 80-90% до кінця року

Група компаній DIM розраховує на збільшення частки інвесторів, які своєчасно сплачують за договорами розстрочки, до 80-90% до кінця цього року, тоді як на сьогодні їхня кількість становить 50%, повідомив керуючий партнер групи Олександр Насіковський.

"Рівно половина тих, хто купив у нас нерухомість, не чекає завершення війни і вже виконує свої обов'язки. Бо бачать, що кожна гривня з його кишені йде реально на будівництво, причому його ж будинку, а не просто в новий котлован. Зараз працюємо над тим, щоб до кінця року відсоток тих, хто платить за договорами розстрочки, був на рівні 80-90%", - повідомив Насіковський у колонці для агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, швидке відновлення будівельних робіт після паузи на початку повномасштабного вторгнення дало змогу збільшити кількість своєчасних оплат за договорами розстрочки. Так, на початку активної фази війни лише 10% інвесторів платили за графіком розстрочки, тоді як на сьогодні їхня частка сягнула 50%.

Крім того, для підтримки та стимулювання попиту DIM розробила низку фінансових інструментів: спеціальні умови оплати заборгованості та дострокового погашення, пропозиції вигідного курсу, реструктуризація боргу. Також запущено програму гарантованої прибутковості під 10% у доларі та програму за принципом trade-in.

Незважаючи на обмежений платоспроможний попит, на цінах на житло позначилося зростання собівартості будівництва, вартість пального та інфляційні процеси, зазначив Насіковський.

"У річному вимірі в нас було майже 27% інфляції. "Тягнуть" цінник договори і продовження, а іноді й кардинальна зміна логістичних ланцюжків через втрату потужностей виробників низки будматеріалів у південних і східних областях та релокацію багатьох бізнесів. За минулий рік середньозважений показник собівартості будівництва в житлі зріс щонайменше на 45%", - пояснив він.

За його даними, окремі категорії будівельних матеріалів зросли в ціні на 30-70%, найбільше - бетон, скло, штукатурка, дерево, залізо.

Також значно зросла і вартість робочої сили - у середньому на 37%, додав Насіковський.

"Ціни зростають і зростатимуть, адже закони ринку ніхто не скасовував. Інше питання, що робити з обмеженим платоспроможним попитом. На мій погляд, відповідь потрібно шукати всередині ринку, а не зовні, сподіваючись винятково на репарації або підтримку держави. Відновлення і потенціал ринку безпосередньо залежатиме від контрнаступу ЗСУ, а точніше - від його результатів і термінів. Уже зараз видно, що психологічно покупець та інвестор потроху готові повертатися на ринок, якщо є збіг у його очікуваннях в осі ціна - цінність - терміни будівництва - реальна динаміка", - вважає експерт.

Заснована 2014 року ГК DIM складається з шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва.

На сьогодні ГК ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК. На стадії будівництва - сім житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land та ін.

Теги: #нерухомість #dim

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