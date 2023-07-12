Економіка

13:07 12.07.2023

"Чумак" планує побудувати завод із виробництва томатної пасти в Одеській області

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"Чумак" планує побудувати завод із виробництва томатної пасти в Одеській області

ПрАТ "Чумак" має намір побудувати завод із переробки томатів на пасту в Одеській області, оскільки в компанії вважають цей регіон найсприятливішим за кліматичними умовами, повідомила директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОДА Алла Стоянова на фейсбук-сторінці.

Чиновниця нагадала, що Україна покриває внутрішні потреби в овочах за рахунок імпорту. За інформацією Стоянової, в Одеській області 2023 року посівна площа овочевих культур становить 1489 га, з яких 476,6 га відведено під томати, 307,1 га - цибулю, 95,11 га - моркву, 81,87 га - капусту, 22,75 га - огірки, 434,44 - інші овочеві культури.

Директорка департаменту також повідомила, що релокація в Одеську область виробничих потужностей ПрАТ "Чумак" буде суттєвою підтримкою АПК регіону, а також надасть змогу створити майже 5000 додаткових робочих місць.

Директор ТОВ "Еврика" Михайло Білий запропонував "системно і виважено підійти до питання логістики продукції", що полегшить фермерам доставку продукції на переробку і допоможе компанії "Чумак".

Присутні на нараді фермери висловили готовність розширити виробничі площі під виробництво томатів.

"Овочівництво - це достатньо затратний бізнес. Він залежить від зрошення та придбання спеціалізованої техніки, адже фермери масово нарікають на дефіцит працівників. Окрім інвестицій у механізацію виробництва, увагу також слід приділити зберіганню та доробці продукції. У нас є колосальний потенціал - природний, логістичний (...), людський", - резюмувала Стоянова.

Теги: #завод #плани #чумак

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