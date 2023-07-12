Економіка

07:00 12.07.2023

Monobank за підтримки НБУ і Кабміну зміг вивести $5,5 млн коштів клієнтів із підсанкційного брокера EXANTE

2 хв читати
Monobank за підтримки НБУ і Кабміну зміг вивести $5,5 млн коштів клієнтів із підсанкційного брокера EXANTE

Підтримка глави Національного банку України Андрія Пишного, його заступника Дмитра Олійника та першої віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко допомогла monobank вивести $5,5 млн коштів клієнтів сервісу mono-invest із рахунків іноземного брокера EXANTE, який потрапив під санкції, повідомив співвласник monobank Олег Гороховський.

"Сьогодні ввечері ми отримали гроші від брокера, і щойно Дмитро Олійник написав мені, що завтра НБУ дозволить нам діяти на власний розсуд за наявності підстав", - написав він у телеграмі у ніч на середу.

За словами Гороховського, банк останні шість днів опікується лише питанням повернення клієнтських грошей з рахунків EXANTE, і після згоди брокера паралельно звернувся по допомогу до НБУ, підтримкою якого потрібно було заручитися, щоб така транзакція не трактувалася як порушення закону про санкції.

"Завтра всім усе повернемо. Купуйте ОВДП. Акції Apple - це не наш шлях", - підсумував співвласник monobank.

Він подякував усім клієнтам за терпіння, а Свириденко, Пишному та Олійнику за реальну допомогу і вміння брати на себе відповідальність за складні рішення.

Як повідомлялося, крім клієнтів monobank, із проблемою блокування коштів в EXANTE зіткнулися клієнти й інших українських фінансових посередників, зокрема, "Універ Капітал", однак про вирішення їхньої проблеми поки не повідомлялося.

Крім того, з осені минулого року не можуть вивести свої кошти клієнти ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", що також потрапила під санкції, хоча вони вкладали їх у держоблігації України, а не в іноземні цінні папери. Регулятор ринку - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) - повідомила, що поки що її зусилля у вирішенні цієї ситуації безрезультатні.

Заступник голови профільного парламентського комітету, член фракції "Голос" Ярослав Железняк минулого тижня повідомив, що в Раді очікують від НКЦПФР змін до законодавства щодо розв'язання проблеми заблокованих активів клієнтів брокерів, яких було внесено до санкційного списку.

"Зараз комісія напрацювала зміни, і думаю, що вони з'являться на сайті у найближчі день-два або навіть години, щоб усе-таки відпустити людей, які вклалися в українські військові облігації і не тільки", - сказав він на конференції "Боргові інструменти для сприяння відновленню", організованої USAID у Києві.

 

 

 

Теги: #інвестиції #monobank #exante

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:15 26.06.2023
Експортно-кредитне агентство Італії підтвердило готовність страхувати інвестиції італійських компаній в Україну

Експортно-кредитне агентство Італії підтвердило готовність страхувати інвестиції італійських компаній в Україну

10:09 22.06.2023
Австралійський бізнесмен Форрест підтвердив плани інвестувати $500 млн у Фонд розвитку України UDF

Австралійський бізнесмен Форрест підтвердив плани інвестувати $500 млн у Фонд розвитку України UDF

21:40 21.06.2023
Кулеба обговорив із главою МЗС Азербайджану гуманітарне співробітництво та збільшення азербайджанських інвестицій в Україну

Кулеба обговорив із главою МЗС Азербайджану гуманітарне співробітництво та збільшення азербайджанських інвестицій в Україну

12:28 20.06.2023
Philip Morris International інвестує $30 млн у будівництво нової фабрики у Львівській області

Philip Morris International інвестує $30 млн у будівництво нової фабрики у Львівській області

19:10 19.06.2023
Кабмін пропонує розірвати угоду з Росією про заохочення та взаємний захист інвестицій

Кабмін пропонує розірвати угоду з Росією про заохочення та взаємний захист інвестицій

15:29 19.06.2023
Агрохолдинги відновили інвестування в сільгосптехніку до довоєнного рівня - дослідження

Агрохолдинги відновили інвестування в сільгосптехніку до довоєнного рівня - дослідження

14:08 16.06.2023
"Епіцентр К" із початку війни інвестував у розвиток торговельної нерухомості 7 млрд грн

"Епіцентр К" із початку війни інвестував у розвиток торговельної нерухомості 7 млрд грн

07:08 07.06.2023
General Motors інвестує понад $1 млрд у заводи з випуску пікапів

General Motors інвестує понад $1 млрд у заводи з випуску пікапів

07:20 31.05.2023
Німецький стартап залучив початкові інвестиції на "революційний" пристрій для електрогенерації

Німецький стартап залучив початкові інвестиції на "революційний" пристрій для електрогенерації

12:30 25.05.2023
monobank відклав запуск готового проєкту stereo в Польщі на невизначений термін

monobank відклав запуск готового проєкту stereo в Польщі на невизначений термін

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз України" завершив I кв.-2023 із чистим прибутком 7,7 млрд грн - НАК

Націоналізовано активи братів Ротенбергів, Дерипаски і Гінера, заарештовано активи групи VS Energy - ДБР

Інфляція в Україні в червні зросла до 0,8%, у річному вимірі впала до 12,8% - Держстат

Компанія Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні протягом найближчих 3 місяців - ЗМІ

Накопичувальний рівень пенсійної системи можливий лише після війни - меморандум із МВФ

ОСТАННЄ

"Нафтогаз України" завершив I кв.-2023 із чистим прибутком 7,7 млрд грн - НАК

Угорщина просить Туреччину розширити "зернову ініціативу" до 5 портів для експорту української с/г продукції на традиційні ринки

УСПП вимагає доопрацювання законопроєкту про захист інформаційної інфраструктури

"Нова пошта" запустила доставку до 2,7 тис. партнерських поштоматів і пунктів видачі в Чехії

Націоналізовано активи братів Ротенбергів, Дерипаски і Гінера, заарештовано активи групи VS Energy - ДБР

В Одесі ринок житлової нерухомості відіграв 30% обсягів 2021 року

Нерозголошення інформації про місця проведення ремонтів і місцезнаходження постачальників в умовах війни виправдане - "Київтеплоенерго"

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 70 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

Шмигаль пропонує фінському уряду розробити план участі країни у відновленні України

"Метінвест" активізує питання компенсації росією збитків за активи в Донецькій і Луганській областях - СЕО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА