Економіка

18:39 10.07.2023

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 70 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

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"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 70 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

Фахівці ремонтних бригад "ДТЕК" із 3 до 9 липня повернули світло 70 тис. родин у 89 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, які залишилися без електропостачання через ворожі обстріли.

Водночас у повідомленні енергохолдингу в понеділок зазначається, що минулого тижня ці регіони продовжували зазнавати регулярних обстрілів ворога. З ладу виходили електромережі у 89 населених пунктах.

"Енергетики "ДТЕК Мережі" повернули світло для 69 тис. сімей Донбасу і 540 сімей у Дніпропетровській області", - уточнили в "ДТЕК".

Фахівці операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі" відновлюють мережі, зруйновані ворогом, щойно отримують дозвіл від ЗСУ та ДСНС, наголошує компанія.

"Від початку повномасштабної війни ми щодня ліквідовуємо наслідки обстрілів, ремонтуємо пошкоджені електромережі та повертаємо світло. За більше ніж 500 днів повномасштабної війни ми повертали світло понад 8 млн сім'ям", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, слова якого наводить компанія.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Підприємства енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

 

Теги: #енергетика #дтек

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