"Метінвест" активізує питання компенсації росією збитків за активи в Донецькій і Луганській областях - СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" почала активніше займатися питаннями заподіяння російським агресором шкоди її активам у Донецькій і Луганській областях і компенсації збитків.

Як пояснив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков в інтерв'ю проєкту FAQ Talks, у 2014 році займатися стягненням збитків з Росії було складно або неможливо, оскільки Росія не визнавала, що це прийшла в Донбас.

"Вона визнавала те, що пішла в Крим, тому сестринська компанія ДТЕК позивалася саме до російської федерації через націоналізацію своїх активів у Криму, але в Донбасі це було зробити неможливо. Тому що позицією росії було "їх там немає", що все це - якийсь умовний "народ Донбасу". Але зараз усі маски зірвано, і ми розуміємо, що це суто росія. І сама росія визнає, що це вона. Тому зараз ми маємо повне право стягувати збитки, яких вона завдала на Донбасі, так само як і те, що вона вчинила в Маріуполі чи в Авдіївці тощо", - сказав СЕО.

За його словами, група вже перебудувалася на військові рейки, буде й надалі посилювати ефективність роботи, допомагати державі.

"Стосовно ж людських втрат, держава має звертатися до міжнародних судів, як це було зроблено. У нас навіть є перші висновки цього суду - є ордер на арешт. Якщо говорити про фінанси, то компанія документує всі збитки, яких вона зазнає від російської агресії, і подає це до Європейського суду з прав людини. Так ми намагаємося притягнути до відповідальності російську федерацію і компенсувати збитки", - сказав Риженков.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою із видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".