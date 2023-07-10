Ситуація в енергосистемі призводить до необхідності знижувати споживання у вечірні години - "Укренерго"

Споживання електроенергії з початком робочого тижня вже зростає, водночас 9 липня в плановий ремонт виведено енергоблок однієї з атомних електростанцій, що зменшило доступний обсяг потужностей в енергосистемі та ускладнило ситуацію, повідомив системний оператор НЕК "Укренерго".

Водночас у своєму повідомленні в телеграм-каналі в понеділок НЕК зазначила, що наразі на електростанціях виробляється достатньо електроенергії для забезпечення споживачів і на сьогодні її диспетчерський центр не прогнозує відключень, але наголосила на необхідності зменшити споживання електричної енергії у вечірні години.

Там звернули увагу, що найскладнішим для енергосистеми є період з 16:00 до 23:00.

Як пояснили в НЕК, у вечірні години зменшується активність роботи сонячних електростанцій, і для забезпечення попиту необхідно залучати додаткові енергоблоки, кількість яких обмежена. Окрім цього, після повені гідроелектростанції мають обмежені можливості виробництва е/е.

За даними "Укренерго", саме у вечірні години понеділка - з 18:00 до 22:00 - передбачено імпорт електроенергії зі Словаччини з максимальною потужністю до 299 МВт, а також із Молдови - до 170 МВт з 17:00 до 21:00. Експорт відсутній. За даними сайту ENTSO-E, наразі зі Словаччини імпорт передбачено в обсязі 852 МВт-год, що майже втричі менше від імпорту в неділю, коли він становив 2112 МВт-год (у суботу - 1237 МВт-год). Дані щодо Молдови на сайті не відображаються третій місяць.

Надзвичайну ситуацію 7 липня з обвалом даху на ТЕС на Донеччині "Укренерго" зі свого боку пояснило масованими обстрілами станції ракетами й артилерією, зазначивши, що вона зазнавала їх більше за всі інші об'єкти енергетики.

"Те, що сталося в суботу, - це наслідок російських обстрілів. Приховані пошкодження, на жаль, можуть переростати в такі значні руйнування. Саме тому в енергосистемі зберігаються ризики відмов обладнання та виходу з ладу енергоблоків, і її робота зараз не така надійна, як до війни", - зазначили в НЕК.

Там додали, що дронових атак та пошкоджень зазнали всі теплові та частина гідроелектростанцій, а також мережі "Укренерго", зокрема, не працюють унаслідок пошкодження або окупації 40 ліній електропередачі напругою 220-750 кВ.

Загалом, за даними системного оператора, через бойові дії та технічні збої в роботі обладнання залишаються знеструмленими 408 населених пунктів у прифронтових і прикордонних областях.

Через негоду на вихідних було знеструмлено 16 населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях, в окремих районах Чернігівщини триває відновлення енергопостачання.

За даними Міненерго в телеграм-каналі, триває фіксація та ліквідація наслідків повені, що виникла через підрив дамби, зокрема, у Херсоні під'єднано до мережі 143 споживача, відключених після підтоплення, а ще залишаються без світла 12,9 тис. споживачів.

Щодо ситуації на ЗАЕС, то там зазначили, що фіксується незначне зниження рівня води в ставку-охолоджувачі - до 16,50 м (кількома днями раніше було 16,57 м, потім 16,56 м - ЕР). У міністерстві зазначають, що цього достатньо для потреб станції.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство енергетики, кількість жертв унаслідок руйнування та обвалення даху на ТЕС на Донеччині 7 липня зросла до трьох - під час рятувальних робіт під завалами виявлено тіла двох загиблих працівників, яких раніше вважали зниклими безвісти.