Економіка

13:37 07.07.2023

Мінцифри запустило тестування цифрового Держстату

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Мінцифри запустило тестування цифрового Держстату

Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) запустило закрите тестування нового порталу Державної служби статистики, повідомив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, тим часом нинішній сайт Держстату не працює другий день через кібератаку.

"Зараз представники бізнесу, громадськості та державних органів тестують новий портал Держстату. Розробили просту і зрозумілу логіку для користувача - кожен може знаходити, фільтрувати і відображати дані як зручно", - написав Федоров у своєму телеграм-каналі.

За його словами, інформація на оновленому порталі зберігається в єдиній системі, а не в окремих файлах, відповідно для її перегляду більше не потрібно завантажувати файли на власний комп'ютер.

Водночас користувачі, які захочуть завантажити необхідні файли, зможуть зробити це у форматі SDMX-CSV, уточнив віцепрем'єр.

Крім того, користувачі зможуть використовувати "Банк даних" для роботи з інформацією у форматі графіків і таблиць, зазначив Федоров.

Він додав, що ключові статистичні показники тепер відображаються у вигляді дашбордів.

Уточнено, що портал Держстату розроблено за підтримки Програми EGAP, що реалізується Фондом "Східна Європа" і фінансується Швейцарією.

Водночас напередодні Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила про кібератаку на Держстат, унаслідок якої на офіційній фейсбук-сторінці статистичного відомства було опубліковано повідомлення про кібератаку. Нібито вона унеможливила надання статистичних даних органам державної влади України, "ускладнила надання допомоги податковим органам" і призвела до "призупинення надання Генштабу ЗСУ статистичних даних у сфері економіки, демографії, зайнятості населення та трудової міграції".

Публікація про кібератаку та її "наслідки" з'явилася внаслідок компрометації офіційної фейсбук-сторінки Держстату, зазначило Держспецзв'язку.

Урядова команда реагування на надзвичайні події CERT-UA, що діє у складі Держспецзв'язку, та Держстат підтвердили факт атаки зловмисників на інформаційні ресурси статвідомства, однак її результати були значно перебільшені. "Зокрема, наразі можна стверджувати, що внаслідок інциденту інформаційні ресурси Держстату, дані серверного обладнання Держстату, що обробляються на ресурсах Служби, як і інформаційно-комунікаційна інфраструктура, не постраждали", - наголосило Держспецзв'язку. Воно додало, що у служби є можливість подальшого надання статистичних даних.

Станом на 5 липня на об'єкті перебувала команда фахівців CERT-UA та СЦОК КІБ СБУ, які локалізували наслідки інциденту, встановлювали масштаби проникнення та деструктивних дій. Корпоративну мережу було відключено від інтернету, було вжито заходів щодо реагування та необхідних подальших кроків із подолання наслідків інциденту.

 

 

Теги: #держстат #мінцифри

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