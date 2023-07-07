Економіка

10:51 07.07.2023

Фонд енергоефективності планує запустити новий пакет "Суперлегкий" програми "Енергодім"

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Фонд енергоефективності планує запустити новий пакет "Суперлегкий" програми "Енергодім"

Фонд енергоефективності планує запустити новий пакет "Суперлегкий" програми "Енергодім", повідомили у пресслужбі Фонду агенству "Інтерфакс-Україна".

Як уточнили у пресслужбі, пакет "Суперлегкий" передбачатиме встановлення в будинках індивідуальних теплових пунктів (ІТП), що допоможе оптимізувати споживання теплової енергії в багатоповерхівках.

Пресслужба нагадала, що з березня 2022 року було тимчасово припинено приймання нових заявок на участь у програмі "Енергодім", однак триває приймання та опрацювання заявок на затвердження проєкту, зміни до проєкту, на верифікацію та продовження терміну реалізації проєктів.

Від початку запровадження в країні воєнного стану Фонд увів низку спрощень програми "Енергодім", більшість ОСББ поступово рухалися в рамках програми, розробляли проєктну документацію, виконували будівельні роботи, проводили їхню верифікацію та завершували свої проєкти у визначені умовами програми строки.

За період дії воєнного стану в рамках програми "Енергодім" завершено 80 проєктів; у 102 проєктах частково завершено будівельні роботи. Фонд компенсував ОСББ 708,1 млн грн. Також отримано 350 заявок на верифікацію для відшкодування частково або повністю виконаних робіт і всі вони схвалені.

Як зазначили у пресслужбі, з тими ОСББ, які зупинилися на поданні заявки №1 і навіть не розпочали процес розроблення проєктної документації, Фонд змушений за умовами грантового договору достроково розірвати його. Виняток - бенефіціари на території Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Щодо таких бенефіціарів ухвалюватиметься окреме рішення Наглядової ради Фонду після скасування або припинення воєнного стану.

За перше півріччя 2023 року було розірвано 124 грантові договори. За цими договорами ОСББ мають повернути кошти, відшкодовані Фондом за виконані енергоаудити.

У пресслужбі нагадали, що Фонд під час укладення грантового договору щодо ОСББ резервує на кожен проєкт повну вартість проєкту, ці кошти не використовуються на інші проєкти. Суми резервів, що вивільнилися після розірвання договорів, вистачить на запуск нових ініціатив Фонду.

"Кошти, що вивільнилися, планується спрямувати на часткове покриття збільшення вартості проєктів учасників програми, які продовжують їхню реалізацію, адже в період воєнного стану відбулося значне збільшення вартості матеріалів і робіт. Також незабаром плануємо запустити новий "Суперлегкий" пакет програми "Енергодім", що передбачатиме встановлення в будинках індивідуальних теплових пунктів (ІТП) - один із найдоцільніших та найефективніших заходів зі зниження споживання теплової енергії в багатоповерхівках", - повідомили у пресслужбі.

Програма "Енергодім" реалізується у співпраці з IFC, GIZ та ПРООН і фінансується за рахунок коштів статутного капіталу Фонду енергоефективності, що формується за рахунок державного бюджету України, а також внесків Європейського Союзу та уряду Німеччини.

Теги: #тепло #енергетика #енергоефективність

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