Економіка

19:47 06.07.2023

Міжнародні резерви України сягнули рекорду - майже $39 млрд - голова НБУ

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Міжнародні резерви України сягнули рекорду - майже $39 млрд - голова НБУ

Міжнародні резерви України за підсумками червня сягнули майже $39 млрд, що є рекордним показником за всю історію незалежної України, повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стабільність", - написав він у фейсбуці.

Голова Нацбанку уточнив, що в червні на рахунки уряду надійшло: $1,6 млрд від ЄС, $1,2 млрд від США, $69,1 млн - від Світового банку і $15,0 млн - від уряду Фінляндії.

Пишний нагадав, що в червні Україна успішно пройшла перший перегляд програми розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом і на початку липня отримала другий транш за програмою $886,0 млн.

"За підсумком надходження від міжнародних партнерів залишалися істотно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті", - підсумував голова Нацбанку.

За даними на сайті регулятора, міжнародні резерви на 1 липня становили $38 млрд 995,5 млн, збільшившись за червень на 4,5%. До цього історичним рекордом для них було $38 млрд 351,7 млн 1 травня 2011 року.

Як повідомлялося, НБУ в червні скоротив інтервенції для підтримки фіксованого курсу гривні до $1,798 млрд із $1,928 млрд у травні.

У зв'язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви України зросли за травень на 4%, або на $1,358 млрд, - до $37 млрд 311,3 млн.

Теги: #нбу #резерви

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