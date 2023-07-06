Економіка

18:25 06.07.2023

Росіяни мають намір перевести енергоблок №4 ЗАЕС у стан "гарячий зупин" - "Енергоатом"

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Росіяни мають намір перевести енергоблок №4 ЗАЕС у стан "гарячий зупин" - "Енергоатом"

Російські окупанти мають намір перевести енергоблок №4 Запорізької АЕС у стан "гарячий зупин" і відмовляються виводити в "холодний зупин" енергоблок №5 ЗАЕС.

"Псевдокерівник станції Юрій Черничук уже видав відповідне розпорядження. Однак, враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище зневоднене, а отже, під час запуску більшої кількості енергоблоків у роботу водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатнім", - повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі в четвер.

Водночас, як зазначили в компанії, загарбники свідомо не виконують рішення Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) і не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин".

"Отже, у разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації", - попередили в "Енергоатомі".

За інформацією НАЕК, український оперативний персонал, який уже понад півтора року забезпечує ядерну та радіаційну безпеку найбільшого в Європі захопленого атомного об'єкта, жодним чином не може вплинути на ситуацію, оскільки постійно зазнає погроз і залякування з боку озброєних російських військових.

"Розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС залишила станцію, не бажаючи брати участь у задумах росіян. Адже такими діями загарбники вкотре наражають на небезпеку весь світ", - наголосили в "Енергоатомі".

Як повідомлялося, Держатомрегулювання обмежило ліцензійні умови експлуатації енергоблоків №3-6 Запорізької АЕС станом "холодний зупин", вважаючи це оптимальним рішенням в умовах тимчасової окупації станції військами РФ і втрати водних ресурсів Каховського водосховища після підриву греблі.

ДІЯРУ закріпила відповідне рішення наказом №338 від 28 червня 2023 року.

Крім того, енергоблок №3 ЗАЕС може також експлуатуватися в стані "зупин для ремонту", зазначила інспекція.

Раніше Держатомрегулювання наказом №501 від 18 серпня 2022 року внесло також відповідні зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №1-2 ЗАЕС, згідно з якими експлуатація енергоблоку №1 здійснюється у станах "перевантаження палива"-"холодний зупин", а енергоблоку №2 - у стані "холодний зупин".

ДП "НАЕК "Енергоатом" раніше подало пропозиції до ДІЯРУ щодо внесення відповідних змін до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №3-6 ЗАЕС.

"Ми пропонуємо обмежити експлуатацію енергоблоків умовами "холодний зупин" і "зупин для ремонту". Ми наразі не можемо забезпечити експлуатацію енергоблоку №5 із дотриманням усіх вимог з ядерної та радіаційної безпеки, тому що він і далі перебуває в стані "гарячий зупин" за умов, коли рашисти не виконують наших розпоряджень щодо переведення його в безпечний холодний стан", - заявив голова "Енергоатома" Петро Котін.

 

Теги: #енергоатом #заес

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