Економіка

18:24 06.07.2023

На проєкти відновлення в Україні вже вдалося залучити понад 22 млрд грн

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На проєкти відновлення в Україні вже вдалося залучити понад 22 млрд грн

Понад 22 млрд грн вдалося залучити на реалізацію місцевих і регіональних проєктів відновлення, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення).

Згідно з повідомленням на фейсбук-сторінці відомства в четвер, громади та області отримають перший транш у розмірі 6,6 млрд грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію 157 проєктів, із яких 44% - це проєкти капітальних ремонтів багатоквартирних будинків.

Крім того, незабаром із фонду буде виділено 3,6 млрд грн Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури для реалізації 44 проєктів відновлення житлових будинків, критичної інфраструктури та соціальних об'єктів, зазначає пресслужба.

За інформацією міністерства, близько 4,5 млрд грн із залишку кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) буде передано у вигляді держсубвенції на проєктування, будівництво та відновлення громадських будівель, об'єктів соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства. До 19 липня приймають пропозиції щодо проєктів від обласних військових адміністрацій.

Найближчим часом уряд також погодить спрямування 3 млрд грн на реалізацію 71 проєкту в рамках Надзвичайної кредитної програми з відновлення України від ЄІБ, зазначає Мінвідновлення.

Ще 109 громад отримали 5,3 млрд грн із держбюджету в рамках Програми відновлення України. Проєкти пройшли конкурсний відбір за погодженою з ЄІБ процедурою. Наразі також опрацьовують конкурсні пропозиції для розподілу додатково 4,1 млрд грн.

"Усі проєкти відновлення, які втілюватимуть за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та кредитних програм Європейського інвестиційного банку, вже є в системі DREAM. Саме через неї буде забезпечено звітність щодо їх реалізації", - повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Крім того, до моніторингу якості виконання проєктів залучено експертів Програми розвитку ООН та Держагентства відновлення, зазначив він.

 

Теги: #відновлення #мінвідновлення

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