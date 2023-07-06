Ринок контрафактної кави в Україні сягає 30% - Гетманцев

Ринок контрафактної кави в Україні сягає 30%, а на ринках і в інтернеті продають підробки світових брендів розчинної кави, хоча насправді цей продукт не має стосунку ні до брендів, ні до кави, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками зустрічі з виробниками.

"Процвітає контрафакт та підробка світових та українських брендів, а також продаж під брендами на ринках та через інтернет того, що кавою називати не можна, з мальтодекстрину", - написав він у телеграм-каналі.

Він уточнив, що мальтодекстрин - це речовина, яку додають у каву замість кави, коли роблять контрафакт.

"Ситуація на ринку одночасно жахлива та типова для нашої країни. 30% ринку в тіні. Гранульовану каву завозять за митною вартістю, нижчою за зелене зерно", - розповів Гетманцев.

Він також зазначив, що в Україні є "кілька сімей "бізнесменів", які є "дахом" для цього бізнесу.

"Бізнес... просить одного: виконати обов'язок держави із забезпечення законної та прозорої роботи ринку. У цьому ж зацікавлені і споживачі кави, і сама держава, що збирає гроші на армію. У цьому не зацікавлені кілька сімей "бізнесменів", що налаштували суперприбутковий "бізнес" під чужими брендами, без сплати податків та за рахунок нашого здоров'я", - написав голова фінкомітету ВР.