Інтерфакс-Україна
Події
11:21 15.05.2025

Мережу з виготовлення контрафактного насіння відомих брендів ліквідували на Київщині

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Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області викрили та припинили діяльність групи осіб, які виготовляли та реалізовували насіння невідомого походження під маркою високоврожайних гібридів соняшнику, ріпаку, кукурудзи, бобових та злакових культур закордонної та вітчизняної селекції.

Як повідомила пресслужба БЕБ у Telegram, незаконну діяльність організували жителі Харківщини. Виготовляли контрафакт у складських приміщеннях на території Київської та Харківської областей.

Готовий товар розповсюджували під виглядом оригінального оптовими партіями через інтернет-мережу та спеціалізовані пункти продажу. Жодних дозвільних документів, договорів та ліцензій на використання торговельних марок підозрювані не мали.

Детективи БЕБ спільно з оперативниками Кіберполіції провели обшуки у складських приміщеннях та за місцем проживання фігурантів справи. Вони виявили та вилучили сировину, фарбники для насіння, мішки-упаковки з назвами й логотипами відомих фірм, етикетки, спеціальне обладнання для пакування, транспортний засіб, а також "чорну" бухгалтерію та комп’ютерну техніку.

Крім того, правоохоронці вилучили майже 2 тонни готової фасованої продукції на суму понад 2 млн грн.

Наразі двом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної групи, а також встановлюється обсяг завданих матеріальних збитків офіційним дистриб’юторам та кількість фермерських господарств, які постраждали від незаконної діяльності. Досудове розслідування триває.

Теги: #беб #контрафакт #насіння

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