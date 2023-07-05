Споживання е/е ввечері зросло на 9% і вдвічі збільшився період пікового навантаження - "Укренерго"

Зростання температури повітря призвело до збільшення споживання в енергосистемі у вечірні години вівторка на 9% порівняно з аналогічним періодом у будні дні минулого тижня, повідомила НЕК "Укренерго".

Також, як зазначається в її телеграм-каналі в середу, змінився період максимально споживання протягом доби: якщо минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 - 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16:00 до 23:00.

"Щоб дати енергосистемі можливість відновитися і полегшити балансування, необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 16:00 до 23:00", - закликав системний оператор.

Загалом в енергосистемі виробництва електроенергії достатньо для забезпечення споживання.

Водночас сьогодні в ранкові години, а також увечері з 17:00 до 23:00 здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини потужністю від 15 до 270 МВт із максимумом о 20:00, а також із Молдови - по 1 МВт у різні години доби. За даними сайту ENTSO-E, імпорт зі Словаччини сьогодні становить 1899 МВт-год, що в 15 разів більше, ніж учора (120 МВт-год). Дані на сайті щодо Молдови не відображаються, але, виходячи з даних Міненерго в телеграм-каналі, вчора і позавчора з Молдови надійшов 1 МВт-год, тобто останніми днями імпорт здійснюється фактично зі Словаччини. Експорт відсутній.

Крім того, "Укренерго" повідомило, що електропостачання однієї з шахт Донецької області, знеструмленої вчора через обстріли, відновлено, а люди, які перебували в ній під час знеструмлення, не постраждали.

Зі свого боку, Міністерство енергетики повідомило в телеграм-каналі, що після підриву Каховської ГЕС вдалося заживити одну з підстанцій Херсона для відновлення роботи об'єкта критичної інфраструктури - міської каналізаційно-насосної станції. Водночас поки що в місті залишаються відключеними 13 тис. споживачів, 100 трансформаторних підстанцій, дев'ять повітряних ліній електропередачі.

"Більшість відключених споживачів - у мікрорайоні міста "Острів". Роботи із заживлення просуваються повільно через обстріли міста та значне затоплення електроенергетичного обладнання", - пояснили в Міненерго.

Як повідомлялося, в роботу відсьогодні на 4 дні раніше від запланованого ввімкнено атомний енергоблок 1000 МВт.