Економіка

17:50 04.07.2023

Шмигаль закликає до координації зусиль для якнайшвидшого будівництва нових магістральних водогонів

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Шмигаль закликає до координації зусиль для якнайшвидшого будівництва нових магістральних водогонів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає до максимальної координації зусиль центральної та місцевої влади для якнайшвидшого будівництва нових магістральних водогонів.

"Одразу після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС уряд виділив із Фонду ліквідації 1,5 млрд грн для будівництва магістральних водогонів. Роботи вже стартували. Йдеться про водогони Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище, Марганець - Нікополь, Хортиця - Томаківка", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, їх протяжність близько 150 км, і вони забезпечать питною водою жителів чотирьох регіонів, зокрема мешканців Кривого Рогу, Нікополя та Марганця.

"Закликаю до максимальної координації зусиль між центральною та місцевою владою для досягнення результату якнайшвидше", - заявив прем'єр.

Теги: #водоканал #шмигаль #каховська_гес

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