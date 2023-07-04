Економіка

14:55 04.07.2023

ДТЕК у червні відновив електропостачання 277 тис. абонентів

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ДТЕК у червні відновив електропостачання 277 тис. абонентів

Енергетики холдингу "ДТЕК" за червень повернули світло 277 тис. сімей, які залишилися без електропостачання через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Одеській областях, а також у Києві.

"Енергетики операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі" за червень повернули світло 228 тис. родин на Донеччині та 42 тис. родин Дніпропетровщини, що живуть поблизу зони активних бойових дій і тимчасово окупованих територій", - повідомив енергохолдинг у вівторок.

Крім того, після наслідків повітряних атак фахівці повернули світло майже 5 тис. родин Києва, 1,7 тис. родин Київщини та 85 домогосподарствам Одещини.

"За понад рік повномасштабної війни ми повернули світло вже понад 8 млн сімей на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та в столиці. Більшість із них уже десятки разів залишалася без світла через атаки ворога", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

Фахівці компанії продовжують працювати в регіонах із найзапеклішими бойовими діями спільно із ЗСУ та ДСНС і відновлювати роботу електромереж, щойно отримують дозвіл від них.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Підприємства обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/613

Теги: #енергетика #дтек

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