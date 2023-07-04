Економіка

11:45 04.07.2023

"ДТЕК" відремонтував уже чверть енергоблоків ТЕС у межах підготовки до прийдешнього ОЗП

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"ДТЕК" відремонтував уже чверть енергоблоків ТЕС у межах підготовки до прийдешнього ОЗП

Енергохолдинг "ДТЕК" збільшив кількість відремонтованих енергоблоків своїх ТЕС у межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/2024 років до семи, що становить чверть із 27 запланованих до ремонту енергоблоків до кінця року.

Як повідомляється в телеграм-каналі компанії у вівторок, іще сім енергоблоків ремонтують нині.

Загалом у ремонтну кампанію ТЕС "ДТЕК" вклав у 2023 році вже 1,5 млрд грн.

Як повідомлялося, "ДТЕК" на початок червня відремонтував чотири енергоблоки своїх теплоелектростанцій у межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/2024 років, що становить 15% від загальної кількості запланованих до ремонту енергоблоків.

Загалом на відновлення пошкодженого і зруйнованого ворогом обладнання теплоелектростанцій "ДТЕК" необхідно майже 7 млрд грн.

 

Теги: #енергетика #дтек #тес

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