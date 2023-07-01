Економіка

19:33 01.07.2023

АЗС переважно втримали ціни на пальне в межах до 50 грн/л після скасування податкових пільг із 1 липня

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АЗС переважно втримали ціни на пальне в межах до 50 грн/л після скасування податкових пільг із 1 липня

Автозаправні мережі після скасування з 1 липня пільгового оподаткування утримали ціни на пальне на цей день у межах до 50 грн/л, піднявши їх переважно на 0,3-2 грн/л порівняно із середніми цінами по мережах на 30 червня 2023 року, свідчать дані вибіркового моніторингу Енергореформи пропозицій на АЗС у Києві.

Винятком став преміальний бензин на SOKAR і WOG, ціна якого на стелах позначена 54,99 грн/л і 50,99 грн/л відповідно, а також преміальне ДП на SOKAR із ціною 51,39 грн/л. При цьому ціна А-95+ у цій мережі зросла одразу на 5 грн/л, ціна А-95 і ДП - на 2,2 грн. Водночас ціна А-95+ на ОККО не змінилася.

На деяких АЗС було помічено несуттєве зниження ціни, наприклад, на АМIC майже на 0,3 грн/л знизилася вартість А-95+, але це може бути певна похибка з огляду на те, що ціни на АЗС однієї мережі можуть відрізнятися.

Як показує вибірковий моніторинг, найменше зросла ціна на газ - від +0,34 грн/л на МОТТО до 1,07 грн/л на WOG.

Актуальні дані про ціни пального на 1 липня 2023 року (згідно з власним моніторингом Енергореформи в Києві та сайтами операторів порівняно з даними консалтингової групи А-95 станом на 30 червня 2023 року)

 

95+

95

ДП+

ДП

ГАЗ

ОККО

49,99*(без змін)

47,99 (+1)

49,99 (н/д на 30.06.23)

45,99 (+1)

23,29 (+0,6)

SOKAR

54,99 (+5)

49,19 (+2,2)

51,39 (н/д на 30.06.23)

47,19 (+2,2)

22,99 (+0,5)

WOG

50,99 (+1)

47,99 (+1)

49,49 (н/д на 30.06.23)

45,99 (+1)

23,69 (+1,07)

UGO

48,95 (+1,4)

45,95 (+1,28)

відсутнє

44,95 (+1,35)

21,95 (+0,35)

AMIC

46,29 (-0,28)

45,29 (+0,32)

44,99 (н/д на 30.06.23)

43,99 (-0,06)

відсутній

KLO

49,59 (+1,6)

46,99 (+1,2)

47,99 (н/д на 30.06.23)

43,89 (+2)

22,54 (+0,6)

MOTTO

46,78 (н/д)

43,98 (+1,8)

46,78(н/д на 30.06.23)

43,98 (-0,07)

22,28 (+0,34)

Тут і далі показник у грн/л

Як повідомлялося з посиланням на директора А-95 Сергія Куюна, ціни на паливо не підніматимуться одразу з 1 липня, але зростатимуть поступово. За його словами, на 11 грн/л зросте податкове навантаження на бензин, на 8 грн/л - на дизпаливо, на 3 грн/л - на скраплений газ.

"Якусь частину, мінімум 2-3 грн/л, на себе заберуть мережі, але дизпаливо додасть стовідсотково 5 грн/л, бензин - 7-8 грн/л. По газу на ті ж 3 грн/л ціна і підвищиться", - прогнозував він у коментарі Енергореформі за кілька днів до кінця червня.

Водночас експерт зазначив, що також усе залежатиме від закупівельної вартості нафтопродуктів, більша частина яких імпортується (за словами Куюна, імпорт бензину становить 80-85%, дизеля - 100%, газу - 60-70%). На його думку, якщо світові ціни проваляться, то, відповідно, будуть передумови для того, щоб вони компенсували підвищення податкового навантаження.

У середині березня 2022 року Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, спрямований, зокрема, на утримання цін на паливо. Згідно з ним, тимчасово, на період дії воєнного стану, на паливо встановлювали нульовий акциз і ПДВ у 7% замість 20%.

21 вересня 2022 року Рада ухвалила законопроєкт №7668-д про повернення акцизів на моторне пальне, встановивши їх на бензин і дизель у розмірі EUR100 (тут і далі 1000 літрів), на скраплений газ, бутан та ізобутан - EUR52, на альтернативне моторне пальне та біодизель - EUR100.

ПДВ для всіх видів палива залишився на рівні 7%.

Але згідно з цим законом, з 1 липня 2023 р. податки на паливо повертаються на довоєнний рівень: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до EUR213, на дизпаливо - до EUR140 за 1000 л.

 

 

Теги: #нафтопродукти #енергетика

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