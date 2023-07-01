АЗС переважно втримали ціни на пальне в межах до 50 грн/л після скасування податкових пільг із 1 липня
Автозаправні мережі після скасування з 1 липня пільгового оподаткування утримали ціни на пальне на цей день у межах до 50 грн/л, піднявши їх переважно на 0,3-2 грн/л порівняно із середніми цінами по мережах на 30 червня 2023 року, свідчать дані вибіркового моніторингу Енергореформи пропозицій на АЗС у Києві.
Винятком став преміальний бензин на SOKAR і WOG, ціна якого на стелах позначена 54,99 грн/л і 50,99 грн/л відповідно, а також преміальне ДП на SOKAR із ціною 51,39 грн/л. При цьому ціна А-95+ у цій мережі зросла одразу на 5 грн/л, ціна А-95 і ДП - на 2,2 грн. Водночас ціна А-95+ на ОККО не змінилася.
На деяких АЗС було помічено несуттєве зниження ціни, наприклад, на АМIC майже на 0,3 грн/л знизилася вартість А-95+, але це може бути певна похибка з огляду на те, що ціни на АЗС однієї мережі можуть відрізнятися.
Як показує вибірковий моніторинг, найменше зросла ціна на газ - від +0,34 грн/л на МОТТО до 1,07 грн/л на WOG.
Актуальні дані про ціни пального на 1 липня 2023 року (згідно з власним моніторингом Енергореформи в Києві та сайтами операторів порівняно з даними консалтингової групи А-95 станом на 30 червня 2023 року)
|
|
95+
|
95
|
ДП+
|
ДП
|
ГАЗ
|
ОККО
|
49,99*(без змін)
|
47,99 (+1)
|
49,99 (н/д на 30.06.23)
|
45,99 (+1)
|
23,29 (+0,6)
|
SOKAR
|
54,99 (+5)
|
49,19 (+2,2)
|
51,39 (н/д на 30.06.23)
|
47,19 (+2,2)
|
22,99 (+0,5)
|
WOG
|
50,99 (+1)
|
47,99 (+1)
|
49,49 (н/д на 30.06.23)
|
45,99 (+1)
|
23,69 (+1,07)
|
UGO
|
48,95 (+1,4)
|
45,95 (+1,28)
|
відсутнє
|
44,95 (+1,35)
|
21,95 (+0,35)
|
AMIC
|
46,29 (-0,28)
|
45,29 (+0,32)
|
44,99 (н/д на 30.06.23)
|
43,99 (-0,06)
|
відсутній
|
KLO
|
49,59 (+1,6)
|
46,99 (+1,2)
|
47,99 (н/д на 30.06.23)
|
43,89 (+2)
|
22,54 (+0,6)
|
MOTTO
|
46,78 (н/д)
|
43,98 (+1,8)
|
46,78(н/д на 30.06.23)
|
43,98 (-0,07)
|
22,28 (+0,34)
Тут і далі показник у грн/л
Як повідомлялося з посиланням на директора А-95 Сергія Куюна, ціни на паливо не підніматимуться одразу з 1 липня, але зростатимуть поступово. За його словами, на 11 грн/л зросте податкове навантаження на бензин, на 8 грн/л - на дизпаливо, на 3 грн/л - на скраплений газ.
"Якусь частину, мінімум 2-3 грн/л, на себе заберуть мережі, але дизпаливо додасть стовідсотково 5 грн/л, бензин - 7-8 грн/л. По газу на ті ж 3 грн/л ціна і підвищиться", - прогнозував він у коментарі Енергореформі за кілька днів до кінця червня.
Водночас експерт зазначив, що також усе залежатиме від закупівельної вартості нафтопродуктів, більша частина яких імпортується (за словами Куюна, імпорт бензину становить 80-85%, дизеля - 100%, газу - 60-70%). На його думку, якщо світові ціни проваляться, то, відповідно, будуть передумови для того, щоб вони компенсували підвищення податкового навантаження.
У середині березня 2022 року Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, спрямований, зокрема, на утримання цін на паливо. Згідно з ним, тимчасово, на період дії воєнного стану, на паливо встановлювали нульовий акциз і ПДВ у 7% замість 20%.
21 вересня 2022 року Рада ухвалила законопроєкт №7668-д про повернення акцизів на моторне пальне, встановивши їх на бензин і дизель у розмірі EUR100 (тут і далі 1000 літрів), на скраплений газ, бутан та ізобутан - EUR52, на альтернативне моторне пальне та біодизель - EUR100.
ПДВ для всіх видів палива залишився на рівні 7%.
Але згідно з цим законом, з 1 липня 2023 р. податки на паливо повертаються на довоєнний рівень: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до EUR213, на дизпаливо - до EUR140 за 1000 л.