Економіка

17:05 30.06.2023

Зарплати українців за рік війни зросли в середньому на 10% - дослідження Work.ua

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Зарплати українців за рік війни зросли в середньому на 10% - дослідження Work.ua

Середня зарплата в Україні з початку повномасштабної воєнної агресії зросла на 10% - до 16,5 тис. грн у другому кварталі 2023 року порівняно з 15 тис. грн у другому кварталі 2022 року, дослідженням із таким основним висновком оприлюднив Work.ua.

"Примітно, що перше підвищення зарплат зафіксовано в лютому 2023 року (+1 000 грн до 16 000 грн), друге - у травні (+500 грн до 16 500 грн)", - ідеться в документі.

Згідно з ним, найбільше зростання відбулося в містах у центрі країни (+17%) і західних областях (до +23%). Також зарплати зросли в Сумах (+9%), Житомирі (+17%), Одесі (+7%) і Дніпрі (+14%).

У Work.ua вважають, що жвавий перегляд зарплат у західних і центральних областях, найімовірніше, є наслідком релокації бізнесу і переміщення українців із прифронтових областей подалі від бойових дій, що також підтверджує динаміка відновлення ринку праці за областями. Кількість вакансій у центральних областях України в травні 2023 року сягнула 100% порівняно з лютим 2022 року, а в західних - понад 130%.

Наголошується, що в десятці наймасовіших спеціальностей в Україні найбільший відсоток зростання середньої зарплати зафіксовано в офіціантів - на 50%, до 15 тис. грн, кухарів - на 33%, до 16 тис. грн, охоронців - на 33%, до 12 тис. грн і бухгалтерів - на 21%, до 17 тис. грн. Навесні 2023 року спостерігався найбільший приріст вакансій для цих фахівців. Дослідники припускають, що такий попит пов'язаний з активним відновленням малого бізнесу, який збільшував оплату праці для залучення працівників у великій кількості.

Зазначається, що хоча серед водіїв такого зростання не зафіксовано, але серед найбільш масових професій вони отримують найбільшу середню зарплату - 22 тис. грн.

"Одне з найбільших зростань медіани зарплат було за посадою психолога: +80% - до 18 тис. грн, що показує важливість цієї професії зараз. За час повномасштабного вторгнення з'явилися тисячі благодійних організацій, компанії почали піклуватися про психологічний стан співробітників, самі українці виявляють більш лояльне ставлення, частіше звертаються до психологів. Високий попит на психологів призвів до стрибка зарплат фахівців", - зазначили в Work.ua.

Фахівці також зафіксували високий приріст зарплати в готельно-ресторанному бізнесі та туризмі - 36%, до 15 тис. грн; будівельній промисловості - на 19%, до 19 тис. грн; роздрібній торгівлі - на 17%, до 14 тис. грн.

Вища зарплата, як і раніше, у сферах маркетингу, реклами, PR - 20 тис. грн, транспорті та логістиці - 20 тис. грн, а також фінансах, банківській справі та бухгалтерії - 18 тис. грн.

У компанії уточнили, що 20% опитаних роботодавців мають намір збільшити зарплати всіх працівників на 10% цього року, 10% планують підвищити оплату праці на 10-20%, 5% - збільшити її на 20-30% усім працівникам, а підвищити її тільки окремим ключовим працівникам планують 16%.

Водночас, не планують піднімати заробітну плату цього року 19% респондентів, а скоротити - 2%.

Автори дослідження очікують, що кількість вакансій в Україні надалі зростатиме, і ймовірно вже влітку відбудеться наступне її підвищення.

Уточнено, що в опитуванні взяли участь 550 роботодавців, також було опрацьовано 218 тис. вакансій, розміщених на Work.ua у період з ІІ кварталу 2022 року до ІІ кварталу 2023 року.

Як повідомлялося, інфляція у 2022 році становила 26,6%, проте за підсумками травня цього року вона знизилася до 15,3%.

Теги: #війна #зарплати #зростання

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