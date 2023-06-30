Економіка

14:33 30.06.2023

Ribas Hotels Group розширила мережу новими інвестиційними проєктами в Західній Україні та на Балі

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Компанія Ribas Hotels Group підписала низку договорів із девелоперами з управління інвестиційними проєктами в Україні та на Балі, повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Майже всі інвестиційні об'єкти, якими ми управляємо, розташовані в західній частині України. Це обумовлено тим, що зараз основна девелоперська активність і, відповідно, доля інвестицій в Україні спрямована на західний регіон, враховуючи його відносну безпеку порівняно з іншими областями. Найближчими роками він активно розвиватиметься і буде основним туристичним напрямком в Україні", - повідомив засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

Зокрема, розширено співпрацю з MBA development, узято в управління "Малахіт Резорт & Spa" (Микуличин Івано-Франківська обл.), розрахований на 52 котеджі з власною земельною ділянкою.

Проєкт із Sensar Development, WOL.311 by Ribas | Smart Hill (Яремче), пропонує 315 апартаментів із широким вибором інфраструктури. Дата відкриття запланована на 4-й квартал 2024 року.

Підписано договір з LEV Development щодо управління двома проєктами апарт-готелів - LEV Сity Hotel і LEV Resort Hotel. LEV Сity Hotel з 92 апартаментами, розташований у центрі Львова, LEV Resort Hotel на 134 номери в Буковелі. Обидва проєкти на фінальному етапі будівництва, введення в експлуатацію заплановано на перший квартал 2024 року.

У пресслужбі повідомили, що Ribas Hotels Group вийшла на закордонний ринок, підписано угоду про управління готелем Anta Residence Canggu на острові Балі з міжнародним забудовником ANTA Group. Комплекс апартаментів преміум-класу розташований у туристичному районі Чанга, за 7 хвилин від океану.

Також триває розвиток низки проєктів.

Готельний комплекс Ama Family Resort (с. Поляниця, Івано-Франківська область) пропонує однокімнатні та двокімнатні номери з меблями і технікою, а також двоповерхові трикімнатні котеджі з ганком і терасою, різноманітну інфраструктуру.

Котеджне містечко Ribas Villas (Поляниця) з десяти будинків збудовано у другому кварталі цього року компанією "Євро Grand Буд".

Є два проєкти від MBA development у с. Микуличин Івано-Франківської області: Morion і "Агат Резорт & СПА".

Апарт-готель WOL.GREEN Polyana (с. Поляна в Закарпатській області) створено девелопером Arena Bud. Включає понад 100 номерів і 9 котеджів. Запланована дата відкриття - 4-й квартал 2024 року.

Ribas Hotels Group працює на ринку з 2014 року. У комплексному управлінні та ексклюзивному бронюванні компанії перебувають 28 міських, пляжних і гірськолижних готелів під брендами Ribas, Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel і Mandra Glampings. Загальний номерний фонд оператора становить понад тисячу номерів.

Теги: #нерухомість #ribas_hotels_group

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