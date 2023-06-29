Економіка

18:31 29.06.2023

Зеленський зустрівся з представниками бізнесу

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Зеленський зустрівся з представниками бізнесу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками бізнесу, під час якої було обговорено тему відновлення держави, податкову сферу, а також створення координаційного інструменту.

"Зустріч із представниками бізнесу. Багато нагальних тем. Можливості держави стимулювати економічну активність. Програма "єОселя" та участь бізнесу. Тематика відновлення. Податкова сфера та можливості її реформування. Перевірки. Правоохоронці. Координація та комунікація заради розв’язання проблем. Корисна пропозиція бізнесу про створення координаційного інструменту", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

Президент зазначив, що наразі пріоритетом є перемога України у війні.

"Основний пріоритет завжди - це сила України. Дякую кожному і кожній, хто додає Україні сил, хто зберігає та створює нові робочі місця, хто зміцнює нашу економіку та допомагає розвитку наших інституцій", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #бізнес #зеленський

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