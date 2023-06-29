Ціни на свинину зросли на 1%, але попит не активізувався - галузева асоціація

Середньозважена ціна закупівлі свиней забійних кондицій наприкінці червня зросла на 1%, але торгової активності не спостерігається, повідомили в асоціації "Свинарі України".

"Позитивна цінова динаміка не була повсюдною. За результатами торгів минулого тижня, у центрі, на заході та на півдні оператори товарні партії закуповували на 1-2 грн/кг дорожче, ніж тижнем раніше. На сході ціни закупівлі залишилися на колишньому рівні", - зазначається на сайті асоціації.

За інформацією аналітиків, у західних регіонах цього тижня ціни коливаються в межах 81-82 грн/кг. У центрі тяжіють до 84 грн/кг. На сході фіксують максимальну цінову позначку на рівні 85 грн/кг. Середньозважена ціна закупівлі становить 82,8 грн/кг, що на 1% вище показників тижнем раніше.

Представники м'ясопереробки поки що не спостерігають надмірної торгової активності, а дехто нарікає на її послаблення. Низка операторів відзначають відносно стійкий попит і планомірну реалізацію, констатовано в повідомленні.