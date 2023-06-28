Економіка

14:50 28.06.2023

Зеленський підтримує мету для ВВП України в $1 трлн

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Зеленський підтримує мету для ВВП України в $1 трлн

Україна має достатній потенціал, щоб наростити ВВП до $1 трлн, заявив президент Володимир Зеленський.

"Конкретна мета для ВВП України - це $1 трлн... Це дуже і дуже, дуже висока планка, і виглядає начебто нереальною, але потенціал України здатний це забезпечити", - сказав він, виступаючи у Верховній Раді в середу.

Зеленський також поставив завдання значно підвищити оплату праці українців.

"Україна перемоги відмовиться від ідеї, нібито праця українців і українок має бути дешевою. Тому що нібито дешевизна праці наших людей була конкурентною перевагою України. Ми ставимо собі за мету досягти такого рівня оплати праці, який можна було б визначати за формулою: "сусіди в Євросоюзі +30%". Це мета, справедлива мета за цю війну", - заявив глава держави.

Водночас він виступив за оновлення законодавства про працю і новий раціональний податковий договір між державою і суспільством після завершення війни.

Як повідомлялося, про завдання підвищити номінальний доларовий ВВП України за десять років у 6,2 раза - з $161 млрд у 2022 році до $1 трлн - заявила перша віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко на Конференції з відновлення України в Лондоні минулого тижня. У довоєнний 2021 рік ВВП України перевищив $200 млрд.

Теги: #ввп #мета #зеленський

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