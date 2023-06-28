Відновлення України має базуватися на розвитку тергромад, інноваціях та залученні професійної вітчизняної спільноти - підсумки форуму ESUR

Відновлення України має базуватися на розвитку тергромад, інноваціях та залученні професійної вітчизняної спільноти, повідомив президент фонду Реконструкції та розвитку України Артем Гончаренко, коментуючи підсумки форуму Effective Solutions of Ukraine's Rebuild (ESUR), який відбувся в столиці.

"План відновлення України має передбачати не лише відновлення зруйнованих об'єктів, а й розвиток об'єднаних територіальних громад, розбудову інфраструктури. Сьогодні, за оцінками, для відновлення вже потрібно понад $235 млрд. І це без урахування ліквідації наслідків, спричинених руйнуванням Каховської ГЕС. Один із варіантів, як швидко відбудувати все зруйноване, це залучити інвестиції в Україну міжнародних корпорацій. Саме високі фінансові показники можуть прискорити нашу перемогу та привести до поразки ворога", - наголосив Гончаренко.

У рамках Форуму ESUR відбулися панельні дискусії, майстер-класи та практичні тренінги, де експерти з різних галузей ділилися своїми знаннями та досвідом. Тематика заходу охоплювала широкий спектр питань, включно з економічним відновленням, реформуванням освіти та охорони здоров'я, сталим і "зеленим" розвитком, технологічною інноваційністю та багато іншого. Було створено робочі групи, які розроблятимуть конкретні стратегії та рекомендації в різних галузях.

Під час форуму було продемонстровано новітні вітчизняні розробки, що дають змогу прискорити відновлення. Наприклад, генеральний директор Reynaers Aluminium Андрій Дудар презентував нове українсько-бельгійське системне рішення SUNRISE, розроблене випускниками Київського національного університету будівництва та архітектури і бельгійськими інженерами. За словами Дударя, завдяки різним системам Reynaers уже відновлено понад 1 тис. кв. м вікон і дверей в об'єктах громадської та соціальної інфраструктури.

"Reynaers Aluminium відновила свою роботу в Україні з 5 квітня 2022 року, щоб і далі надавати повний комплекс своїх послуг усім охочим. Компанія розробила спеціальні системні рішення для реновації та відновлення України, а саме для вікон, дверей та фасадів. До основних переваг Reynaers Aluminium належить локальний склад, що дає змогу мати запас усього необхідного для початку виконання замовлення, контроль якості, що забезпечує дотримання всіх стандартів, і тривалий гарантійний термін - до 10 років", - розповів керівник відділу Reynaers Aluminium Родіон Лосєв.

Для активного та масштабного впровадження Sunrise під час ESUR було підписано Меморандум про співпрацю між КНУБА та Reynaers Aluminium в Україні.

Проректор КНУБА з наукової роботи з інноваційного розвитку Олександр Ковальчук доповнив приклад синергії вишу з виробником розповіддю про інші можливості КНУБА для післявоєнної відбудови України.

Ще один представник КНУБА, завідувач кафедри технологій захисту довкілля та охорони праці Тетяна Ткаченко у своїй доповіді приділила максимальну увагу шкоді та наслідкам, спричиненим руйнуванням Каховської ГЕС.

"Зелені конструкції являють собою енергоефективну біотехнологію, яка може (частково) компенсувати шкоду від руйнування Каховської ГЕС і сприяти стабільному розвитку країни за рахунок підвищення енергоефективності, досягнення енергетичної незалежності, а також поліпшення довкілля та поліпшення здоров'я", - наголосила Ткаченко.

Олександр Павлов, голова ділової ради Україна-Ізраїль, розповів про реалії відновлення, проаналізував джерела інвестицій та звіти щодо витрачених коштів. "Україна вже має працювати над поліпшенням інвестиційного клімату", - резюмував Павлов.

Форум ESUR був спрямований на залучення експертів із різних галузей, щоб спільно виробити реальні та здійсненні стратегії відновлення країни. Захід став унікальною можливістю зустрітися та обмінятися ідеями, а також вибудувати цінні партнерства для подальшої спільної роботи.

Це перший в Україні форум на цю тему, він відкриває серію форумів та івентів у цій сфері, які відбуватимуться в усій Україні, а також за її межами. Форум ESUR відкритий для партнерства з медіа, блогерами та журналістами.

Результати та всі матеріали форуму викладені на сайті https://events.org.ua/rezultaty-forumu-esur-15-chervnya-2023/