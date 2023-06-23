Економіка

11:51 23.06.2023

Україна візьме участь у будівництві зернового термінала в Нігерії - Мінагрополітики

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Україна візьме участь у будівництві зернового термінала в Нігерії - Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики та продовольства України й міжнародна компанія Lagos Free Zone (Tolaram Group) підписали меморандум про взаєморозуміння і спільне будівництво зернового термінала в порту Леккі (Нігерія), повідомила у п'ятницю пресслужба відомства.

Підписання меморандуму відбулося на Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні.

"Співпраця Мінагрополітики та Lagos Free Zone Company буде спрямована на створення необхідної інфраструктури для забезпечення подальшого безперервного постачання української агропродукції і до Нігерії, і на весь Африканський континент З основною метою - забезпечити продовольчу безпеку в регіонах, які найбільше цього потребують", - цитує пресслужба відомства першого заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького, який підписав меморандум від української сторони.

Висоцький додав, що український аграрний сектор і надалі відіграватиме важливу роль у забезпеченні міжнародної продовольчої безпеки, особливо з огляду на факт зростання чисельності населення у світі.

У Мінагрополітики уточнили, що глибоководний порт Леккі (Lekki Deep Sea Port) у Нігерії - перший повністю автоматизований порт країни. Це спільний проєкт урядів Нігерії та штату Лагос, власника вільної зони Лагосу компанії Tolarams Group (Сінгапур) та China Harbour Engineering Company (CNEC).

Теги: #зерно #мінагрополітики #нігерія

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