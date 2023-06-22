Економіка

16:51 22.06.2023

У МЗС України на 99,9% впевнені, що РФ вийде із "зернового коридору" в липні

1 хв читати
У МЗС України на 99,9% впевнені, що РФ вийде із "зернового коридору" в липні

Росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи в липні, заявила посол МЗС з особливих доручень, координатор Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева.

"Зерновий коридор". 99,9% раша його покине в липні. Два основні чинники, на мою думку: Ердоган успішно виграв вибори. Мазепін (той, що аміак, добрива і оце все) відрапортував Путіну, що термінал для експорту аміаку з рашки вже майже добудовано, а це означає, що аміакопровід Тольятті-Одеса вже й не такий важливий", - написала Трофімцева в телеграм-каналі.

Вона також зазначила, що, за інформацією Мінінфраструктури, вони "мають план Б", проте вона його ще не бачила.

 

Теги: #рф #прогноз #зернова_ініціатива

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:29 22.06.2023
СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру Кабаргіну, який вивозив з України до РФ стратегічну сировину для "Росатома"

СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру Кабаргіну, який вивозив з України до РФ стратегічну сировину для "Росатома"

12:33 22.06.2023
У найближчі дві доби в деяких областях України короткочасні дощі та грози

У найближчі дві доби в деяких областях України короткочасні дощі та грози

11:41 22.06.2023
Швидке зростання ВВП дасть змогу Україні мати армію понад 500 тис. осіб і розвивати соцсферу – перша віцепрем'єрка

Швидке зростання ВВП дасть змогу Україні мати армію понад 500 тис. осіб і розвивати соцсферу – перша віцепрем'єрка

11:12 22.06.2023
На території Білорусі перебувають майже 1,5 тисячі російських військовослужбовців - Держприкордонслужба України

На території Білорусі перебувають майже 1,5 тисячі російських військовослужбовців - Держприкордонслужба України

08:37 22.06.2023
ЗС України ліквідували 650 окупантів, 1 гелікоптер, 21 артсистему, 7 танків, 12 бронемашин, 1 гелікоптер і 10 БПЛА противника

ЗС України ліквідували 650 окупантів, 1 гелікоптер, 21 артсистему, 7 танків, 12 бронемашин, 1 гелікоптер і 10 БПЛА противника

00:05 22.06.2023
Новий пакет санкцій Євросоюзу обмежить доходи Росії

Новий пакет санкцій Євросоюзу обмежить доходи Росії

13:28 21.06.2023
Найближчими днями в Україні погода буде без опадів, у західних областях місцями короткочасні дощі

Найближчими днями в Україні погода буде без опадів, у західних областях місцями короткочасні дощі

11:32 21.06.2023
Голова Держтуризму: Маю мрію, щоб російські діти їздили в обов'язкові тури в Україну місцями пам'яті війни

Голова Держтуризму: Маю мрію, щоб російські діти їздили в обов'язкові тури в Україну місцями пам'яті війни

07:47 21.06.2023
У вечір вівторка Марганецька громада зазнала ворожої атаки з важкої артилерії та БПЛА

У вечір вівторка Марганецька громада зазнала ворожої атаки з важкої артилерії та БПЛА

07:38 21.06.2023
У результаті нічної атаки РФ на Хмельниччині зайнялася будівля та сталися аварійні відключення електроенергії

У результаті нічної атаки РФ на Хмельниччині зайнялася будівля та сталися аварійні відключення електроенергії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія виділяє Україні чергові EUR1,5 млрд

Україна підготує середньостроковий план реконструкції - віцепрезидент Єврокомісії

Україні вдалося з початку війни залучити $51 млрд на фінансування бюджету - міністр фінансів

ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року - фон дер Ляєн

Прем'єр Великої Британії оголосив про великий пакет фінансової підтримки України

ОСТАННЄ

ПриватБанк замінить кожен п'ятий POS-термінал на більш сучасний

ЄБРР, ЄІБ та СБ допоможуть Держагентству відновлення створити відділ реалізації проєктів

Частка польських молочних продуктів на українському ринку сягнула 69% - аналітики

Єврокомісія виділяє Україні чергові EUR1,5 млрд

ЄБРР і 19 DFI підписали Меморандум про спільні інвестиції в Україну

Україна ставить за мету за десять років наростити доларовий ВВП у 6,2 раза

Україна підготує середньостроковий план реконструкції - віцепрезидент Єврокомісії

Україні вдалося з початку війни залучити $51 млрд на фінансування бюджету - міністр фінансів

ЄІБ виділить EUR840 млн на пріоритетні проєкти відновлення інфраструктури України

ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року - фон дер Ляєн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА