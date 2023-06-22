У МЗС України на 99,9% впевнені, що РФ вийде із "зернового коридору" в липні

Росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи в липні, заявила посол МЗС з особливих доручень, координатор Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева.

"Зерновий коридор". 99,9% раша його покине в липні. Два основні чинники, на мою думку: Ердоган успішно виграв вибори. Мазепін (той, що аміак, добрива і оце все) відрапортував Путіну, що термінал для експорту аміаку з рашки вже майже добудовано, а це означає, що аміакопровід Тольятті-Одеса вже й не такий важливий", - написала Трофімцева в телеграм-каналі.

Вона також зазначила, що, за інформацією Мінінфраструктури, вони "мають план Б", проте вона його ще не бачила.