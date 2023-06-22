Економіка

11:41 22.06.2023

Швидке зростання ВВП дасть змогу Україні мати армію понад 500 тис. осіб і розвивати соцсферу – перша віцепрем'єрка

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Швидке зростання ВВП дасть змогу Україні мати армію понад 500 тис. осіб і розвивати соцсферу – перша віцепрем'єрка

Україна поставила собі за мету за десять років наростити ВВП зі $161 млрд до $1 трлн, оскільки країні необхідно мати сильну армію чисельністю понад 500 тис. осіб і розвивати соціальну сферу, освіту, охорону здоров'я, заявила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко на конференції з відновлення в Лондоні.

"Економічні правила дають змогу фінансувати ці галузі без критичного навантаження на бюджет. Ми не хочемо вдарити по бізнесу, ми віддані принципам економічної свободи", - наголосила перша віцепрем'єрка.

Вона додала, що дві головні передумови для цього - це НАТО і ЄС, які нададуть Україні доступ до безпеки і міжнародних інституційних реформ.

За її словами, країна ставить за мету знизити перерозподіл ВВП через бюджет до 25%.

Свириденко зазначила, що місцевий ринок реконструкції та розвитку України протягом наступних 20 років становитиме понад $500 млрд, а крім того, заміщення російського та китайського експорту до країн ЄС також дає ринок потенціалом понад $200 млрд щорічно.

Говорячи про побудову сучасної інфраструктури в Україні, перша віцепрем'єрка заявила про плани з'єднати всі обласні центри високошвидкісними залізничними магістралями та побудувати сучасну систему повітряного транспорту.

"Основною зеленою логістикою стане залізничний і річковий транспорт, весь міський транспорт також буде переведено на електротранспорт", - сказала вона.

Свириденко наголосила, що Україна має намір створити сприятливі умови для роботи бізнесу і зараз, і після перемоги України, проводячи структурні реформи, реформи у сфері боротьби з корупцією та побудови правової держави.

"На додаток до цього, прямо зараз ми працюємо над конкурентоспроможною податковою системою і зосереджені на розвитку ринку праці, щоб впоратися з проблемами повоєнного відновлення України", - додала перша віцепрем'єрка.

Теги: #ввп #прогноз

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