Велика Британія сьогодні оголосить "історичний пакет" фінансової підтримки для України

Велика Британія в середу оголосить про історичний пакет фінансової підтримки для України, що включає кредитні гарантії Світового банку розміром $3 млрд для зміцнення економічної стабільності країни, повідомляється на сайті британського уряду.

Крім цього, пакет включатиме двосторонню допомогу в розмірі 240 млн фунтів стерлінгів ($306 млн) і розширення British International Investment в Україні.

У повідомленні наголошується, що фінансування піде на підтримку життєво важливих державних послуг, включно з витратами на утримання шкіл і лікарень.

“Це перший двосторонній пакет багаторічної податково-бюджетної допомоги, представлений країною G7, що підкреслює непохитну прихильність Великої Британії країні як зараз, так і в майбутньому”, - повідомили в уряді.

Загалом невійськова допомога Великої Британії Україні сягнула понад 4,7 млрд фунтів стерлінгів, включно з 4,1 млрд фунтів стерлінгів у вигляді фіскальної підтримки та 640 млн фунтів стерлінгів у вигляді двосторонньої допомоги.

Підтримка Великої Британії підкріплена Ukraine Business Compact, що охоплює понад 400 компаній із 38 країн із сукупним річним доходом понад $1,6 трлн, які обіцяють підтримати відновлення і відбудову України після незаконного вторгнення Росії.

Великі конгломерати, міжнародні корпорації та роздрібні мережі входять до числа тих, хто підписав Ukraine Business Compact, ініціатором якої є Велика Британія. Серед залучених компаній - Virgin, Sanofi, Philips, Hyundai Engineering і Citi.

Угода, за інформацією уряду, сприятиме торгівлі, інвестиціям, взаємному обміну досвідом та відповідальній діловій практиці в Україні, гарантуючи, що вона зможе відновити стійку, гнучку та процвітаючу економіку.