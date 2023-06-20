Економіка

08:55 20.06.2023

ЄС має намір виділити Україні фінансову допомогу в розмірі близько 50 млрд євро

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ЄС має намір виділити Україні фінансову допомогу в розмірі близько 50 млрд євро

Європейський союз має намір виділити Україні пакет фінансової допомоги в розмірі близько 50 млрд євро, повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За їхніми словами, пропозиція Європейської комісії допоможе профінансувати поточні витрати українського уряду і оплатити термінові пріоритети відновлення країни.

Передбачається, що про новий пакет допомоги буде оголошено у вівторок, до того ж, документ ще може бути змінено. Джерела агентства зазначили, що допомога буде запропонована у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій.

За словами одного зі співрозмовників, план фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів замість ринкових позик.

Зазначається, що Брюссель також розглядає варіанти використання заморожених активів, зокрема Центрального банку Росії.

Джерела уточнили, що нинішній пакет спрямований на те, щоб об'єднати допомогу, використовувану для виплати заробітної плати, пенсій і деяких державних послуг, з витратами, пов'язаними з відновленням необхідної інфраструктури.

Грошові кошти виплатять за умови, що Україна проведе реформи, спрямовані на поліпшення верховенства закону і боротьбу з корупцією, йдеться в повідомленні.

 

 

Теги: #україна #допомога

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