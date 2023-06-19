Україна отримала EUR63 млн від Світового банку для виплат педагогам і чиновникам

Державний бюджет України в понеділок одержав від Світового банку фінансування в розмірі EUR63 млн, які будуть спрямовані на часткове відшкодування видатків на оплату праці працівників держорганів і педпрацівників за лютий і березень 2023 року.

"Кошти були надані Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) на пільгових умовах у рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE)", - зазначено в повідомленні Мінфіну в понеділок.

Згідно з ним, термін погашення кредиту становить 10 років із 4-річним пільговим періодом.

Як ідеться на сайті Світового банку, на 23 червня рада його директорів запланувала розгляд п'ятого додаткового фінансування для проєкту PEACE в розмірі $500 млн.

Окрім того, цього місяця на порядку денному групи Світового банку ще два нових проєкти для України: ADVANCE Ukraine TF (ADVAncing Needed Credit Enhancement for Ukraine) від IDA і Development Policy Financing (DPF).