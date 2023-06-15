Втрати врожаю овочів від підриву греблі Каховської ГЕС НБУ оцінює в 5%

Підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС становить ризик втрати 10-14% урожаю овочевих культур через затоплення або порушення зрошення, проте Нацбанк України оцінює цей показник у 5%, повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Загалом, за нашими оцінками, під ризиком перебувають близько 10-14% від загального врожаю овочів через затоплення та осушення ґрунтів у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Однак насправді наші втрати врожаю овочів оцінюються дещо менше, приблизно в 5%, оскільки частка підтоплених площ на підконтрольних територіях порівняно невелика, хоча зрозуміло, що врожайність у цих областях може знизитися", - сказав він на брифінгу в четвер.

Ніколайчук уточнив, що, як очікується, найбільше може постраждати врожай баклажанів - під ризиком 20%.

"Також досить високі показники врожаю на постраждалих територіях становлять огірки, кавуни, помідори, перець. Що стосується моркви, то там показники трохи нижчі", - додав заступник голови НБУ.

Крім того, за його словами, є потенціал компенсації цих втрат за рахунок нарощування виробництва в інших областях і за рахунок імпорту.

Раніше в четвер Нацбанк заявив, що через підрив Каховської ГЕС він оцінює зростання інфляції цього року в 0,3 відсоткового пункту. Останній прогноз НБУ інфляції на цей рік - 14,8%.

Згідно з даними Держстату, за підсумками травня інфляція в Україні в річному виразі знизилася до 15,3%.