Підрив Каховської ГЕС збільшить інфляцію у 2023 році на 0,3 в.п. - НБУ

Підрив Каховської ГЕС російськими окупантами збільшить інфляцію у 2023 році на 0,3 відсоткового пункту (в.п.) через ускладнення роботи низки підприємств і часткову втрату врожаю, повідомляють на сайті Національного банку України (НБУ) у четвер.

"Негативні наслідки для цін матиме підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. За першими оцінками НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3 в. п. через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів", - ідеться в повідомленні НБУ.

Крім того, на сповільнення подальшого зниження споживчих цін впливатимуть ефект бази порівняння, який сприяв відчутному зниженню інфляції в першому півріччі, але поступово вичерпуватиметься, а також підвищення окремих тарифів на житлово-комунальні послуги та анонсоване повернення довоєнного рівня оподаткування на ринку пального.

За даними НБУ, у травні інфляція сповільнилася до 15,3% у річному обчисленні завдяки ефекту бази порівняння, достатній пропозиції продовольства і пального, зміцненню готівкового курсу гривні та поліпшенню інфляційних і курсових очікувань.

Нацбанк зазначив, що попри сповільнення загальної інфляції, фундаментальний інфляційний тиск залишається доволі високим, зокрема базова інфляція в травні знизилася лише до 15,6% у річному обчисленні, що відповідає прогнозу НБУ та свідчить про подальше перенесення понесених бізнесом витрат, пов'язаних із війною, на ціни товарів і послуг.

НБУ наголошує, що ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку є більш тривалий термін, а також непередбачуваний характер та інтенсивність повномасштабної війни.

Зберігаються також ризики подальшого руйнування агресором об'єктів критичної інфраструктури, зокрема й енергетичної, виникнення додаткових бюджетних потреб і значних квазіфіскальних дефіцитів, зокрема в енергетичній сфері, ускладнення або припинення роботи "зернового коридору", а також подальшого продовження обмежень на імпорт українського продовольства окремими європейськими країнами.

На противагу цьому швидка реалізація проєкту відновлення України разом з євроінтеграційними реформами дала б змогу значно пришвидшити темпи економічного зростання і водночас сприяла б якнайшвидшому сповільненню інфляції, зазначає Нацбанк.