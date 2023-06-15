Економіка

11:17 15.06.2023

Шмигаль обговорив із директором Європейського департаменту МВФ відновлення України та залучення додаткових коштів від партнерів

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Шмигаль обговорив із директором Європейського департаменту МВФ відновлення України та залучення додаткових коштів від партнерів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером питання відновлення України та залучення додаткових коштів від партнерів.

"Подякував команді Фонду за продуктивну роботу над першим переглядом програми розширеного кредитування в розмірі 15,6 млрд доларів. А також за високу оцінку прогресу України. Очікуємо, що досягнута угода на рівні персоналу буде схвалена Радою директорів МВФ якнайшвидше. Це дасть можливість Україні отримати наступні 900 млн доларів", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, сторони також обговорили питання відновлення України та залучення додаткових коштів від партнерів.

Теги: #мвф #шмигаль

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