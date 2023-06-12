Економіка

17:23 12.06.2023

"Метінвест" передав медикам ЗСУ 30 закуплених в Італії "швидких" на 18 млн грн

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"Метінвест" передав медикам ЗСУ 30 закуплених в Італії "швидких" на 18 млн грн

 Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала медичним силам Збройних сил України 30 автомобілів швидкої допомоги на суму близько 18 млн грн, щоб військові медики могли максимально безпечно та швидко евакуювати поранених захисників із зони бойових дій.

У повідомленні компанії уточнюється, що всі автомобілі доставлено з Італії, вартість однієї "швидкої" становить EUR10-15 тис. без урахування доставки та ремонтів.

"Ці автомобілі ми довго збирали – понад місяць. Хлопці на них зачекалися. Перед наступом важливо забезпечити автомобілями швидкої допомоги військових", - зазначив керівник проєктного офісу генерального директора "Метінвесту" Олександр Водовіз.

При цьому він уточнив, що всі "швидкі" привезені з Італії і вже були у використанні.

"Ми звернулися до українських медиків, які живуть в Італії. Вони допомагають нам шукати ці автомобілі, перевіряють їх, спілкуються з госпіталями. Ми пішли тим шляхом, що краще купити 10-15 вживаних автомобілів, ніж один новий. Новий автомобіль треба чекати декілька місяців, а вживані ми можемо взяти відразу", - пояснив Водовіз.

Для перегону з Європи залучені перевізники з Польщі. Далі силами волонтерів "швидкі" доставляються в Україну і проходять ремонт, після чого вже їдуть до Києва для передання далі.

"Швидкі" будуть передані в медичні підрозділи військових частин, військових госпіталів, які виконують завдання в районі ведення бойових дій.

У пресрелізі наголошується, що це не перша поставка "швидких" від "Метінвесту". Минулого року компанія вже передавала машини для цивільних і військових. Зокрема, в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова 20 спеціалізованих машин було відправлено до Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Загалом за час повномасштабної війни група "Метінвест" передала майже 100 автомобілів швидкої допомоги.

При цьому наголошується, що компанія за 15 місяців розв'язаної Росією повномасштабної війни спрямувала на підтримку українців та України для забезпечення її перемоги 3,7 млрд грн, зокрема 2 млрд грн - на підтримку армії.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Джерело: https://metinvestholding.com/ua/media/news/metnvest-peredav-medikam-zsu-30-shvidkih-na-18-mln-grn

Теги: #зсу #швидкі #метінвест

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