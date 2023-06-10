Рівень води в Каховському водосховищі за добу знизився на 1,3 м - "Укргідроенерго"

Станом на 08:00 10 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 10,42 м, повідомило ПрАТ "Укргідроенерго" (УГЕ)..

Таким чином, враховуючи дані на 8 ранку 9 червня, коли рівень води становив 11,74 м, за добу він знизився на 1,32 м, а загалом від моменту підриву - на 6 м. За даними компанії, на ранок 6 червня, коли було підірвано Каховську ГЕС, рівень водосховища сягав 16,4 м.

У своєму ранковому оновленні в телеграм-каналі УГЕ звернуло увагу, що втрачено понад третину води, накопиченої в Каховському водосховищі завдяки весняній повені.

У компанії зазначили, що ГЕС продовжують працювати зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву РФ Каховської ГЕС та акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра.

"Після досягнення критичного рівня води та евакуації населення очікується наступний більш складний етап, а саме - усунення наслідків катастрофи. Для цього у великій кількості необхідні насоси для відкачування води", - пояснило УГЕ подальший алгоритм дій.

Згідно з повідомленням, компанія разом із Херсонською обласною військовою адміністрацією вирішує питання придбання таких насосів, а також забезпечення пальним для них.

Як повідомлялося з посиланням на главу компанії Ігоря Сироту, 8 червня рівень води в Каховському водосховищі перетнув так звану "мертву" точку 12,7 м, нижче за яку неможливий водозабір у населені пункти та для Запорізької АЕС, станом на вечір становивши 12,5 м.

За словами Сироти, найімовірніше, падіння води зупиниться на рівні приблизно 3 м.

Як він пояснив 8 червня, якщо зараз водосховище спадає на 1 м на добу, то його спрацювання триватиме ще 7-8 днів.