Економіка

17:06 09.06.2023

Війна завдала збитків "Метінвесту" на понад $3,5 млрд, компанія вимагає компенсації від РФ

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Війна завдала збитків "Метінвесту" на понад $3,5 млрд, компанія вимагає компенсації від РФ

Гірничо-металургійна група "Метінвест" провела детальний аналіз завданих компанії збитків унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну та оцінила сумарні збитки й ушкодження активів більш ніж у $3,5 млрд, які будуть витребувані від Росії як агресора.

Згідно з презентацією "Метінвесту" на 14-й щорічній конференції J.P. Morgan на тему глобальних ринків, що розвиваються, знецінення об'єктів нерухомості та обладнання, а також нематеріальних ресурсів групи внаслідок агресії призвело до втрати $1,414 млрд прибутку, збитки від сукупного доходу - $1,154 млрд, сумарно - $2,568 млрд.

Водночас знецінення запасів і змінного обладнання внаслідок війни оцінюють у $622 млн. Збиток резервів і переоцінки за активами та зобов'язаннями, розташованими в інших містах України, знецінення об'єкта нерухомості й устаткування сумарно - $257 млн, плюс збитки через знецінення запасів і змінного устаткування - $43 млн.

Збитки через деконсолідацію дочірніх компаній, розташованих у Росії та Білорусі - $52 млн.

Загалом унаслідок завдання збитків війною збитки оцінюють у $3,542 млрд.

Водночас наголошується, що наразі неможливо продовжувати в короткостроковій перспективі нормальну виробничу діяльність суб'єктів, активи яких перебувають на тимчасово окупованій території, зокрема - "Азовсталь", ММК ім. Ілліча, Маріупольський ремонтно-механічний завод та інші. Війна також позначилася на роботі інших дочірніх компаній групи.

"Метінвест" нарахував резерв під знецінення матеріальних активів дочірніх компаній, розташованих на непідконтрольних Україні територіях, які сильно постраждали від бойових дій, з фізичними ушкодженнями. Група також здійснила деконсолідацію "Метінвест Євразія" і "Метінвест Дистриб'юшн", її трейдери в Росії та Білорусі припинили діяльність у цих країнах із подальшим запуском ліквідації своїх дочірніх компаній, розташованих там", - констатується в презентації.

Водночас група, як і раніше, володіє правовим статусом на ці активи.

Група розраховує отримати компенсацію за пошкоджені та окуповані активи через міжнародні суди, зокрема, підприємства компанії подали заявки до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації, вимагаючи повної компенсації за шкоду, заподіяну її агресією активам і бізнесу "Метінвесту".

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою із видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #війна #збитки #метінвест

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