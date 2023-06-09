Південна Корея готова ділитися технологіями та досвідом розвитку "розумних міст"

Ганна Замазєєва, голова Держагентства України з енергоефективності та енергозбереження, повідомила про готовність Південної Кореї ділитися досвідом впровадження технології "розумних міст", а також заявила про зацікавленість партнерів узяти участь у Національній платформі енергоефективності та декарбонізації.

"Провела продуктивну зустріч із представниками корейської групи DASAN Group - одного зі світових лідерів у сфері телекомунікаційних мереж і розумних технологій. Компанія працює над розвитком "розумних міст", які стають дедалі популярнішими в Південній Кореї та світі загалом. Такий прогресивний шлях розвитку потрібен і Україні", - написала вона в телеграм-каналі в четвер увечері.

Замазєєва наголосила, що є спільне бачення відновлення і розвитку українських міст за новітніми трендами і сучасними технологіями.

Також вона повідомила, що представила партнерам українську ініціативу - Національну платформу енергоефективності та декарбонізації, заявивши про їхню зацікавленість узяти участь у ній.

"Це буде великий майданчик для бізнесу та громад із доступом до фінансування та світових технологій і рішень. Корейська група вже зацікавилася можливістю участі в платформі та має намір залучити десятки нових іноземних компаній у сфері енергоефективності", - зазначила Замазєєва.