Економіка

14:12 07.06.2023

НБУ попередить держбанки й обмінники про неприпустимість прийому зношених купюр із комісією - Гетманцев

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НБУ попередить держбанки й обмінники про неприпустимість прийому зношених купюр із комісією - Гетманцев

Державні банки та фінансові компанії днями отримають жорсткі попередження від Нацбанку України щодо неприпустимості стягнення комісій за обмін "зношених" купюр, повідомив голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев за підсумками обговорення цього питання з НБУ.

"Можливо, в пошуку додаткової маржинальності ви трошки забулися і забули, що в країні війна. Саме тому, напевно, вирішили запровадити додаткову комісію за обмін "зношених" купюр, серед яких зношеними вважаються навіть помʼяті або з малесенькими цяточками у куточку. Оця цяточка може вам надто дорого коштувати. Якщо точніше - ліцензії", - написав Гетманцев у телеграмі.

За його словами, за добу він отримав понад 400 скарг на такі дії обмінників і банків.

Голова комітету заявив, що в разі невиконання попереджень Нацбанку будуть санкції.

Гетманцев також закликав повідомляти в йому в телеграм-канал про випадки безпідставної відмови обміну валют та/або вимагання обмінниками додаткових комісій.

Теги: #умови #обмін_валют #купюра

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