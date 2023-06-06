Економіка

19:41 06.06.2023

Міненерго ініціює збільшення імпорту е/е в Україну до 2 ГВт у зв'язку з підривом Каховської ГЕС

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Міненерго ініціює збільшення імпорту е/е в Україну до 2 ГВт у зв'язку з підривом Каховської ГЕС

Міністерство енергетики ініціює перед ЄС збільшення пропускної спроможності для нарощування імпорту електроенергії в Україну до 2 ГВт у зв'язку з підривом російськими окупантами Каховської ГЕС, повідомило Міністерство енергетики з посиланням на очільника відомства Германа Галущенка у вівторок увечері.

"У зв'язку з цим ми розраховуємо на підтримку партнерів і збільшення пропускних спроможностей для нарощування імпорту електроенергії до 2 ГВт", - заявив міністр на екстреному засіданні Міжнародної консультаційної ради високого рівня при Міненерго України у зв'язку з катастрофою на Каховській ГЕС.

Як пояснив Галущенко, незважаючи на те, що станція після окупації не видавала електроенергію в систему, прорив порушив цілісність усього гідровузла. Відповідно є ризик, що гідроенергетика, яка балансувала українську енергосистему, не зможе працювати на необхідну потужність.

Своєю чергою, як заявила на засіданні єврокомісарка Кадрі Сімсон, європейська сторона готова підтримати Україну в питанні збільшення імпорту електроенергії, а також посилити тиск на Росію. Єврокомісарка наголосила, що атака на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури та генерації - це пряме порушення міжнародного права, і в наступному пакеті санкцій щодо РФ ЄС врахує останні події.

За інформацією Міненерго, окремим питанням, порушеним під час зустрічі, стала необхідність повного відновлення енергооб'єктів, які будуть зруйновані через підрив і викликану ним повінь.

"Йдеться про мережі, генеруючі потужності, лінії електропередачі. Це потребуватиме колосальних ресурсів, і Україна розраховуватиме на підтримку партнерів у цьому питанні", - пояснили у відомстві.

Участь в екстреному засіданні Міжнародної консультаційної ради високого рівня при Міненерго України, зокрема, взяли єврокомісарка із питань енергетики Кадрі Сімсон, міністерка енергетики США Дженніфер Гренгольм, міністр економіки та сталого розвитку Хорватії Давор Філіпович, міністр із питань клімату й енергетичної політики Нідерландів Роб Еттен, міністр енергетики Румунії Вірджіл-Даніель Попеску, міністерка енергетики Франції Аньєс Панньє-Рюнаше, інші представники країн G7, керівники міжнародних організацій.

Наразі пропускна спроможність імпорту електроенергії із зони Континентальної Європи в Україну і Молдову становить до 1400 МВт.

Дозволена максимальна пропускна здатність для експорту електроенергії в Європу - 600 МВт.

 

 

 

Теги: #імпорт #електроенергія #ініціатива

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