ТЕС "ДТЕК" за потреби готові балансувати енергосистему

Теплові електростанції "ДТЕК" станом на 6 червня працюють у штатному плановому режимі і готові забезпечувати балансування енергосистеми в разі виникнення необхідності, повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі у вівторок.

"Сьогодні росія вчинила черговий терористичний акт - підірвала дамбу Каховської ГЕС, що впливає, зокрема, і на енергетику України. Наразі ТЕС "ДТЕК" працюють у штатному режимі та готові балансувати енергосистему в разі потреби", - зазначили в компанії.

Як поінформували в "ДТЕК", унаслідок підриву Каховської ГЕС знижується рівень води у водосховищі Запорізької ТЕС, з якого станція бере воду для перекачування насосами на Запорізьку АЕС.

"Працівники ТЕС при цьому моніторять ситуацію і взаємодіють з колегами з "Енергоатому". Сама Запорізька ТЕС не працює з травня минулого року", - уточнили в енергохолдингу.

Як пояснили в компанії, загалом Дніпровський каскад ГЕС постачає водою три ТЕС "ДТЕК". На всіх станціях триває спостереження за рівнем води, ситуація стабільна.

"ДТЕК" уже запропонував місцевій владі свою допомогу і готовий відправити весь вільний транспорт "ДТЕК Одеські електромережі", щоб допомогти в евакуації населення.

"Координуємо свої дії з Міненерго та Укренерго", - наголосили в енергохолдингу.